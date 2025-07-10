В июне инфляция в Чехии достигла максимального значения за год

Новости 420on 10 июля 2025 13:30 456

Инфляция в Чехии в июне была самой высокой за этот год. Потребительские цены выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,3% по сравнению с маем. Актуальные данные опубликовало Чешское статистическое управление.