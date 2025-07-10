В июне инфляция в Чехии достигла максимального значения за год
10 июля 2025
13:30
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Инфляция в Чехии в июне была самой высокой за этот год. Потребительские цены выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,3% по сравнению с маем. Актуальные данные опубликовало Чешское статистическое управление.
Потребительские цены в июне выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в мае. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 0,3%. Сегодняшние данные подтвердили предыдущие прогнозы.
«Потребительские цены в июне ускорили свой годовой рост до 2,9%, что является самым высоким показателем с декабря прошлого года. На эту динамику, как и в последнее время, наибольшее влияние оказали цены на продукты питания и топливо, а также частично более низкая база сравнения прошлого года», — сообщила Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ЧСУ.
Как и в предыдущие месяцы, причиной более высокой инфляции являются в первую очередь подорожавшие продукты питания, безалкогольные напитки и транспорт. Значительно подорожали, в частности, мясо, молоко и масло.
Вопрос в том, как данные об инфляции могут повлиять на решение Чешского национального банка о процентных ставках. По мнению аналитиков Raiffeisen bank, общий результат не так уж проблематичен, поскольку, по всей видимости, инфляция уже достигла своего максимума в этом году и в ближайшие месяцы снизится ближе к целевому показателю ЧНБ в 2%.
«Проблема, однако, заключается в структуре инфляции, где цены на услуги, а также на аренду продолжают расти быстрыми темпами, что толкает базовую инфляцию вверх. Ее точное значение мы узнаем в течение дня, но ожидаем, что она еще вырастет и начнет с цифры 3. Затем она немного снизится, но будет колебаться около 2,5%, что для банковского совета является чрезмерно высоким показателем. Именно по этой причине мы предполагаем, что ЧНБ уже не решится на снижение ставок в этом году», — заявили в банке.
«Потребительские цены в июне ускорили свой годовой рост до 2,9%, что является самым высоким показателем с декабря прошлого года. На эту динамику, как и в последнее время, наибольшее влияние оказали цены на продукты питания и топливо, а также частично более низкая база сравнения прошлого года», — сообщила Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ЧСУ.
Как и в предыдущие месяцы, причиной более высокой инфляции являются в первую очередь подорожавшие продукты питания, безалкогольные напитки и транспорт. Значительно подорожали, в частности, мясо, молоко и масло.
Вопрос в том, как данные об инфляции могут повлиять на решение Чешского национального банка о процентных ставках. По мнению аналитиков Raiffeisen bank, общий результат не так уж проблематичен, поскольку, по всей видимости, инфляция уже достигла своего максимума в этом году и в ближайшие месяцы снизится ближе к целевому показателю ЧНБ в 2%.
«Проблема, однако, заключается в структуре инфляции, где цены на услуги, а также на аренду продолжают расти быстрыми темпами, что толкает базовую инфляцию вверх. Ее точное значение мы узнаем в течение дня, но ожидаем, что она еще вырастет и начнет с цифры 3. Затем она немного снизится, но будет колебаться около 2,5%, что для банковского совета является чрезмерно высоким показателем. Именно по этой причине мы предполагаем, что ЧНБ уже не решится на снижение ставок в этом году», — заявили в банке.
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