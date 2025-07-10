Российские спецслужбы планировали взрыв в Чехии
10 июля 2025
18:30
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Российские спецслужбы планировали нападение на чешскую инициативу по боеприпасам, обнаружил сайт Odkryto. Операция была раскрыта военной разведкой. Атаку должен был совершить мужчина из страны бывшего Советского Союза. Он был якобы арестован несколько дней назад и находится под стражей.
По данным сайта Odkryto, задержанному мужчине 52 года. Теракт планировался в Чехии с использованием взрывчатых веществ.
По данным сайта, о подготовке теракта стало известно военной разведке, которая получила предупреждение из-за рубежа.
«Мы занимаемся всеми сведениями, которые поступают от наших отечественных и зарубежных партнеров, и наша задача — проверить их достоверность. Так же обстоит дело и в данном случае, и мы хотим успокоить общественность, что у нас нет никакой информации о конкретной реальной угрозе», — прокомментировал эту информацию Ондржей Моравчик из полицейского президиума.
На вопрос Novinky, может ли он подтвердить, что действительно был арестован подозреваемый в подготовке террористического акта, он ответил: «Я не могу».
По данным сайта, о подготовке теракта стало известно военной разведке, которая получила предупреждение из-за рубежа.
«Мы занимаемся всеми сведениями, которые поступают от наших отечественных и зарубежных партнеров, и наша задача — проверить их достоверность. Так же обстоит дело и в данном случае, и мы хотим успокоить общественность, что у нас нет никакой информации о конкретной реальной угрозе», — прокомментировал эту информацию Ондржей Моравчик из полицейского президиума.
На вопрос Novinky, может ли он подтвердить, что действительно был арестован подозреваемый в подготовке террористического акта, он ответил: «Я не могу».
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