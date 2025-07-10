Российские спецслужбы планировали взрыв в Чехии

По данным сайта Odkryto, задержанному мужчине 52 года. Теракт планировался в Чехии с использованием взрывчатых веществ.



По данным сайта, о подготовке теракта стало известно военной разведке, которая получила предупреждение из-за рубежа.



«Мы занимаемся всеми сведениями, которые поступают от наших отечественных и зарубежных партнеров, и наша задача — проверить их достоверность. Так же обстоит дело и в данном случае, и мы хотим успокоить общественность, что у нас нет никакой информации о конкретной реальной угрозе», — прокомментировал эту информацию Ондржей Моравчик из полицейского президиума.



На вопрос Novinky, может ли он подтвердить, что действительно был арестован подозреваемый в подготовке террористического акта, он ответил: «Я не могу».