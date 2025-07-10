Из 129 китайских брендов электромобилей до 2030 года доживут 15, утверждает анализ

Аналитики AlixPartners предполагают, что к концу десятилетия оставшиеся 15 брендов будут представлять примерно 75% китайского рынка электромобилей и подключаемых гибридов. Каждый из них будет продавать в среднем 1,02 миллиона автомобилей в год. Названия отдельных брендов, в которых компания видит будущее, не были названы.





Консолидация в Китае будет проходить медленнее, чем на других рынках. Местные власти могут поддерживать нежизнеспособные бренды из-за их важности для региональной экономики, занятости и цепочек поставок.









Китай является одним из самых конкурентных рынков автомобилей с альтернативным приводом, обозначаемых как NEV (New Energy Vehicles), в мире. Там идет интенсивная ценовая война , быстрые инновации , а новые участники постоянно повышают планку», — сообщили авторы исследования.





Однако из-за давления на технологический прогресс и рентабельность многие компании с трудом достигают прибыльности.

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире. В настоящее время он сталкивается с ценовой войной и значительным избытком производственных мощностей. Помимо компаний BYD и Li Auto, ни один другой публично торгуемый китайский производитель электромобилей не показал годовую прибыль.