Из 129 китайских брендов электромобилей до 2030 года доживут 15, утверждает анализ
10 июля 2025
15:00
357
Из 129 китайских брендов, которые в настоящее время производят электромобили и подключаемые гибриды, до 2030 года доживут только 15. Рынок консолидируется, и некоторые бренды уйдут с него. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ консалтинговой компании AlixPartners.
Аналитики AlixPartners предполагают, что к концу десятилетия оставшиеся 15 брендов будут представлять примерно 75% китайского рынка электромобилей и подключаемых гибридов. Каждый из них будет продавать в среднем 1,02 миллиона автомобилей в год. Названия отдельных брендов, в которых компания видит будущее, не были названы.
Консолидация в Китае будет проходить медленнее, чем на других рынках. Местные власти могут поддерживать нежизнеспособные бренды из-за их важности для региональной экономики, занятости и цепочек поставок.
«Китай является одним из самых конкурентных рынков автомобилей с альтернативным приводом, обозначаемых как NEV (New Energy Vehicles), в мире. Там идет интенсивная ценовая война, быстрые инновации, а новые участники постоянно повышают планку», — сообщили авторы исследования.
Однако из-за давления на технологический прогресс и рентабельность многие компании с трудом достигают прибыльности.
Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире. В настоящее время он сталкивается с ценовой войной и значительным избытком производственных мощностей. Помимо компаний BYD и Li Auto, ни один другой публично торгуемый китайский производитель электромобилей не показал годовую прибыль.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
10 ИЮЛЯ 2025
102
13:30
10 ИЮЛЯ 2025
455
12:00
10 ИЮЛЯ 2025
456
22:00
9 ИЮЛЯ 2025
1421
16:30
9 ИЮЛЯ 2025
917
09:30
9 ИЮЛЯ 2025
1688
08:00
9 ИЮЛЯ 2025
860
16:30
8 ИЮЛЯ 2025
1411
15:00
8 ИЮЛЯ 2025
3215
13:30
8 ИЮЛЯ 2025
2240
12:00
8 ИЮЛЯ 2025
4352