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Из 129 китайских брендов электромобилей до 2030 года доживут 15, утверждает анализ

Новости и статьи
10 июля 2025
15:00
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Из 129 китайских брендов, которые в настоящее время производят электромобили и подключаемые гибриды, до 2030 года доживут только 15. Рынок консолидируется, и некоторые бренды уйдут с него. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ консалтинговой компании AlixPartners.
Аналитики AlixPartners предполагают, что к концу десятилетия оставшиеся 15 брендов будут представлять примерно 75% китайского рынка электромобилей и подключаемых гибридов. Каждый из них будет продавать в среднем 1,02 миллиона автомобилей в год. Названия отдельных брендов, в которых компания видит будущее, не были названы.

Консолидация в Китае будет проходить медленнее, чем на других рынках. Местные власти могут поддерживать нежизнеспособные бренды из-за их важности для региональной экономики, занятости и цепочек поставок.

«Китай является одним из самых конкурентных рынков автомобилей с альтернативным приводом, обозначаемых как NEV (New Energy Vehicles), в мире. Там идет интенсивная ценовая война, быстрые инновации, а новые участники постоянно повышают планку», — сообщили авторы исследования.

Однако из-за давления на технологический прогресс и рентабельность многие компании с трудом достигают прибыльности.

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире. В настоящее время он сталкивается с ценовой войной и значительным избытком производственных мощностей. Помимо компаний BYD и Li Auto, ни один другой публично торгуемый китайский производитель электромобилей не показал годовую прибыль.
Китай Автомобили
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