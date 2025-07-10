Угрозы теракта нет, заявила полиция в ответ на сообщения чешских СМИ

«Мы занимаемся всеми сведениями, которые получаем от отечественных и зарубежных партнеров, и наша задача — проверить их достоверность. То же самое и в данном случае, и мы хотим успокоить общественность, что у нас нет никакой информации о конкретной реальной угрозе», — сообщили полицейские в ответ на сообщение Odkryto.cz.