ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Угрозы теракта нет, заявила полиция в ответ на сообщения чешских СМИ

Новости 420on
10 июля 2025
21:00
509
Полиция не располагает информацией о конкретной реальной угрозе, сообщила сегодня полиция в ответ на сообщение сайта Odkryto.cz о предполагаемой подготовке террористического акта в Чехии. По информации сайта из анонимных источников, российские спецслужбы готовили взрыв на объекте чешской армии, в связи с чем был задержан один человек. Однако чешская военная разведка (VZ) опровергла в сети X информацию о задержании кого-либо.
Спецслужбы проверили и опровергли информацию о возможной угрозе. Полиция на сайте X лишь сообщила, что изучает все сведения и никакой конкретной угрозы нет.

«Мы занимаемся всеми сведениями, которые получаем от отечественных и зарубежных партнеров, и наша задача — проверить их достоверность. То же самое и в данном случае, и мы хотим успокоить общественность, что у нас нет никакой информации о конкретной реальной угрозе», — сообщили полицейские в ответ на сообщение Odkryto.cz.




Сервер утверждал, что военная разведка на основании предупреждения из-за рубежа обнаружила, что российская разведка планировала в Чехии террористический акт, направленный против чешской инициативы по поставкам боеприпасов. Она обеспечивает поставки боеприпасов из разных стран для Украины, защищающейся от российской инвазии. По данным Odkryto.cz, взрыв военного объекта должен был совершить 52-летний мужчина родом из одной из постсоветских стран. В Чехии он якобы работал таксистом в Праге и сейчас находится под стражей, пишет сервер.

«Информация, приведенная в статье, не соответствует действительности. Никто не был арестован или помещен под стражу», — прокомментировало VZ. Однако разведка не прокомментировала другие сведения из статьи. «В данном случае все силовые структуры совместно проверили и опровергли информацию о возможной угрозе безопасности и одновременно приняли превентивные меры», — говорится в сообщении.
терроризм Чехия полиция
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:30
10 ИЮЛЯ 2025
1140
ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПЛАНИРОВАЛИ ВЗРЫВ В ЧЕХИИ
18:00
10 ИЮЛЯ 2025
1048
ОБЩЕСТВО
РАССЛЕДОВАНИЕ ЧЕШСКОГО БЛЭКАУТА ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
16:30
10 ИЮЛЯ 2025
1461
ОБЩЕСТВО
В АЭРОПОРТУ ПРАГИ ЗАДЕРЖАЛИ РОССИЯНИНА, КОТОРЫЙ ВЕЛ СЕБЯ СТРАННО
15:00
10 ИЮЛЯ 2025
798
ОБЩЕСТВО
ИЗ 129 КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДО 2030 ГОДА ДОЖИВУТ 15, УТВЕРЖДАЕТ АНАЛИЗ
13:30
10 ИЮЛЯ 2025
777
ОБЩЕСТВО
В ИЮНЕ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ДОСТИГЛА МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА ГОД
12:00
10 ИЮЛЯ 2025
714
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ОДОБРИЛО ЗАКУПКУ 11 ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ ПОЛИЦИИ ЗА 5,5 МИЛЛИАРДА КРОН
10:30
10 ИЮЛЯ 2025
779
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ 114 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ДЛЯ ЧЕХИИ НА ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ПРОШЛОГОДНИХ НАВОДНЕНИЙ
08:00
10 ИЮЛЯ 2025
2990
ЭКОНОМИКА
ТОННЕЛЬ ЧЕРЕЗ РУДНЫЕ ГОРЫ ОБОЙДЕТСЯ ЧЕХИИ В 45 МИЛЛИАРДОВ КРОН. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ ДОГОВОРА С ГЕРМАНИЕЙ
22:00
9 ИЮЛЯ 2025
1591
ЭКОНОМИКА
ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО. БОЛГАРИЯ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕВРО
21:00
9 ИЮЛЯ 2025
1216
ОБЩЕСТВО
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИИ V411, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ОБОЙДЕТСЯ В 1,7 МИЛЛИАРДА
16:30
9 ИЮЛЯ 2025
982
ОБЩЕСТВО
ВМЕСТО ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ОСАДКОВ ПРИШЛОСЬ НА СЛОВАКИЮ И ПОЛЬШУ
10:30
9 ИЮЛЯ 2025
1957
ОБЩЕСТВО
ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЯ КАРНИЗА, КОТОРЫЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ УБИЛ ВРАЧА В ПРАГЕ, СТАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОДХОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА ЕЩЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА
09:30
9 ИЮЛЯ 2025
1783
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЕЧЕШСКИЙ КРАЙ ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИЕВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
08:00
9 ИЮЛЯ 2025
915
ОБЩЕСТВО
100 000 ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ У ВРАЧА
16:30
8 ИЮЛЯ 2025
1453
ОБЩЕСТВО
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ УРАГАН НА ВОСТОКЕ СЛОВАКИИ: ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ 25 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ