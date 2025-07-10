Угрозы теракта нет, заявила полиция в ответ на сообщения чешских СМИ
10 июля 2025
21:00
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Полиция не располагает информацией о конкретной реальной угрозе, сообщила сегодня полиция в ответ на сообщение сайта Odkryto.cz о предполагаемой подготовке террористического акта в Чехии. По информации сайта из анонимных источников, российские спецслужбы готовили взрыв на объекте чешской армии, в связи с чем был задержан один человек. Однако чешская военная разведка (VZ) опровергла в сети X информацию о задержании кого-либо.
Спецслужбы проверили и опровергли информацию о возможной угрозе. Полиция на сайте X лишь сообщила, что изучает все сведения и никакой конкретной угрозы нет.
«Мы занимаемся всеми сведениями, которые получаем от отечественных и зарубежных партнеров, и наша задача — проверить их достоверность. То же самое и в данном случае, и мы хотим успокоить общественность, что у нас нет никакой информации о конкретной реальной угрозе», — сообщили полицейские в ответ на сообщение Odkryto.cz.
Сервер утверждал, что военная разведка на основании предупреждения из-за рубежа обнаружила, что российская разведка планировала в Чехии террористический акт, направленный против чешской инициативы по поставкам боеприпасов. Она обеспечивает поставки боеприпасов из разных стран для Украины, защищающейся от российской инвазии. По данным Odkryto.cz, взрыв военного объекта должен был совершить 52-летний мужчина родом из одной из постсоветских стран. В Чехии он якобы работал таксистом в Праге и сейчас находится под стражей, пишет сервер.
«Информация, приведенная в статье, не соответствует действительности. Никто не был арестован или помещен под стражу», — прокомментировало VZ. Однако разведка не прокомментировала другие сведения из статьи. «В данном случае все силовые структуры совместно проверили и опровергли информацию о возможной угрозе безопасности и одновременно приняли превентивные меры», — говорится в сообщении.
«Информация, приведенная в статье, не соответствует действительности. Никто не был арестован или помещен под стражу», — прокомментировало VZ. Однако разведка не прокомментировала другие сведения из статьи. «В данном случае все силовые структуры совместно проверили и опровергли информацию о возможной угрозе безопасности и одновременно приняли превентивные меры», — говорится в сообщении.
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