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С января средняя пенсия в Чехии вырастет на 672 кроны

Новости 420on
11 июля 2025
10:30
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С января средний размер пенсии по старости вырастет на 656–672 кроны. Таким образом, он должен составить чуть менее 21 850 крон. Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел на основе данных об инфляции за июнь.
«Точная цифра будет известна в начале сентября», — заявил министр Мариан Юречка (KDU-ČSL), добавив, что речь идет о квалифицированной оценке. Помимо пенсий по старости, в новом году вырастут и пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности.

«Речь идет о повышении в обычный январский срок, рассчитанном на основе данных о росте цен в домохозяйствах пенсионеров», — добавила пресс-секретарь ведомства Катерина Прохазкова.

Помимо инфляции, пенсии повышаются еще на треть роста реальных заработных плат. Но для январской индексации пока не предполагается, что этот рост отразится на ней. «Еще не был компенсирован их спад предыдущих лет», — уточнила Прохазкова.

Первоначально пенсии росли на половину роста реальных заработных плат, но с 2024 года этот показатель был снижен в рамках пенсионной реформы. Эксперты уже тогда указывали, что из-за недавней высокой инфляции это не будет играть роли в индексации в течение нескольких лет.

Уже на рубеже прошлой и этой недели Национальный бюджетный совет опубликовал свой прогноз роста пенсий. По его данным, рост может составить 649 крон до 21 701 кроны. При этом он исходил из среднего размера пенсии по старости в первом квартале.

В первом квартале Чешское управление социального обеспечения выплатило пенсии более чем 2,8 миллиона человек. Из них 2,53 миллиона были пенсионерами по старости, более 415 000 — инвалидами. Пенсий по случаю потери кормильца, к которым относятся пенсии и по вдовству, было более 66 500.
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