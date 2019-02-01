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В Карловых Варах открывается русская библиотека

В Карловых Варах открывается русская библиотека

Илья Кириллов 119 0
Ее фонд насчитывает более тысячи томов.
В Карловых Варах открывается русская библиотека

По благословению настоятеля храма св. первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерея Николая Лищенюка 1 февраля начинает работу Библиотека духовно-культурного центра «София» по адресу: Карловы Вары, ул. Заградни, 25 (Zahradní 25, Karlovy Vary).

 

В книжный фонд входит больше тысячи томов, включающих русскую классическую и современную литературу, зарубежную литературу на русском языке, православные книги и журналы, работы по философии и истории, альбомы по искусству, детские книги. Об этом сообщается на странице группы «Серебряный Лучник» - Чехия» в Фейсбуке. 

 

Библиотека носит имя протоиерея Николая Рыжкова, блестяще образованного человека, дипломата и священнослужителя, настоятеля православных храмов в Карловых Варах и Праге. Именно благодаря этому человеку в Карловых Варах появилась первая коллекция книг на русском языке. 

 

В библиотеке будут работать абонемент и читальный зал, а также будут проходить встречи, беседы, мастер-классы, тематические вечера. 

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Темы
культура библиотеки Карловы Вары литература
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