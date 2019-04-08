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Ночь костелов пройдет в Чехии 24 мая

Ночь костелов пройдет в Чехии 24 мая

Марина Комарова 205 0
Ночь костелов в этом году запланирована на пятницу, 24 мая. В прошлом году в десятой, юбилейной акции приняли участие 1 515 церквей и более 1 млн человек. Для посетителей было подготовлено более 7 500 программ.
Ночь костелов пройдет в Чехии 24 мая

В Праге и окрестностях в рамках акции будет открыто более 300 церквей. Новинкой станет паломнический тур по церквям архиепископа Рудольфа Яна, юбилей которого отмечается в этом году. Во время тура можно будет осмотреть костелы, которые архиепископ основал, восстановил, отремонтировал или с которыми связаны личные события в его жизни. Большинство чешских и моравских епархий готовят паломнические паспорта.

Ночь костелов — это возможность для широкой общественности познакомиться с традициями христианства через музыку, изобразительное искусство, театральные представления, лекции или встречи. Посетителей ждут экскурсии, концерты, театральные представления, выставки и мастер-классы. Жители Чехии и туристы смогут заглянуть в ризницы, монастырские сады, колокольни и склепы, подняться на башни или попробовать поиграть на органе.

Ночь костелов очень популярна в Чехии и Австрии, где акция проводится с 2005 года. Аналогичные мероприятия также проходят в Словакии, Эстонии, а в 2016 году к списку присоединилась Швейцария.

Источник: nockostelu.cz

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Темы
церковь Акции Чехия
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