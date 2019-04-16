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Бизнесмены окажут финансовую помощь для восстановления собора Парижской Богоматери

Бизнесмены окажут финансовую помощь для восстановления собора Парижской Богоматери

Марина Комарова 245 0
Семья французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара. Французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Бернар Арно, намерен пожертвовать на эти цели 200 млн евро.
Фото: PLUS.LESOIR.BE
Бизнесмены окажут финансовую помощь для восстановления собора Парижской Богоматери

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежат аукционный дом Christie's и ряд брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent. 

По данным журнала Forbes, владелец LVMH Бернар Арно входит в пятерку самых богатых людей мира. LVMH осуществляет продажи многих предметов роскоши и владеет 70 брендами (Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Bvlgari, Sephora и др.).

Пожертвования на восстановление одного из символов Парижа — Нотр-Дам-де-Пари, который серьезно пострадал от сильнейшего пожара, — начали собирать еще в понедельник вечером. Для сбора средств на реставрацию создан специальный сайт.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен. Эксперты считают, что реконструкция собора займет около десяти лет.

Возгорание в Нотр-Дам-де-Пари произошло вечером 15 апреля. Из-за пожара обрушился шпиль, однако основную конструкцию здания удалось сохранить. По предварительным данным, пожар начался из-за проходящих в здании реставрационных работ. Прокуратура Парижа начала расследование дела о неумышленном причинении ущерба.

Источник: novinky.cz

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Темы
пожар Франция
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