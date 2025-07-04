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Хаос в аэропорту Праги: ложная тревога спровоцировала эвакуацию

Новости и статьи
4 июля 2025
13:55
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В пятницу, 4 июля, почти вся территория Чехии осталась без электроэнергии из-за масштабного аварийного отключения. В некоторых регионах остановились поезда и троллейбусы, возникли перебои в работе светофоров. На этом фоне смятение охватило и аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге, откуда пассажиров начали экстренно выводить на улицу.
Как рассказали очевидцы, люди решили, что эвакуация связана с общим отключением электроснабжения. Однако позже выяснилось, что причина инцидента — ложный сигнал. Кто-то случайно нажал кнопку экстренной эвакуации. Пожара или иной угрозы на месте зафиксировано не было, и сбои в электроснабжении на работу аэропорта не повлияли.

Массовое отключение света в Праге не затронуло здание аэропорта. Об этом же заявил министр транспорта Мартин Купка, добавив, что в остальных районах страны транспортная ситуация оставалась напряжённой: на некоторых железнодорожных направлениях остановилось движение, а электрозависимый общественный транспорт встал.
аэропорт Прага электричество
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