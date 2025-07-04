Хаос в аэропорту Праги: ложная тревога спровоцировала эвакуацию

Как рассказали очевидцы, люди решили, что эвакуация связана с общим отключением электроснабжения. Однако позже выяснилось, что причина инцидента — ложный сигнал. Кто-то случайно нажал кнопку экстренной эвакуации. Пожара или иной угрозы на месте зафиксировано не было, и сбои в электроснабжении на работу аэропорта не повлияли.





Массовое отключение света в Праге не затронуло здание аэропорта. Об этом же заявил министр транспорта Мартин Купка, добавив, что в остальных районах страны транспортная ситуация оставалась напряжённой: на некоторых железнодорожных направлениях остановилось движение, а электрозависимый общественный транспорт встал.