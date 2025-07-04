«Праге блэкаут не грозит». Мэр столицы Чехии удалил свой старый пост

На фоне сегодняшнего блэкаута внимание горожан привлекло поведение мэра Праги Богуслава Свободы (ODS). Пользователи социальных сетей обратили внимание, что с его официальных страниц был удален пост, опубликованный в мае, где Свобода уверял: подобная ситуация в Праге невозможна.





В своем заявлении два месяца назад он комментировал масштабный блэкаут на Пиренейском полуострове, когда жители Испании и Португалии остались без электричества на сутки. Тогда Свобода писал:







«Отключение электричества, которое произошло на этой неделе в Испании и Португалии, затронуло жизни миллионов людей и нанесло ущерб в сотни миллиардов крон. Прага никогда не испытывала ничего подобного, и, согласно имеющейся информации, в настоящее время нам не грозит аналогичный блэкаут».





Сегодня этот пост исчез с его страниц без каких-либо объяснений.









«У нас мэр, который некомпетентен и, когда это становится очевидным, трусливо удаляет собственные посты», — заявил Ян Чижинский, представитель фракции Praha Sobě в городском собрании.

Máme primátora, který je zcela nekompetentní a když se to ukáže, zbaběle své nekompetentní příspěvky maže.

Takhle reagoval na blackout ve Španělsku a Portugalsku na konci dubna...

A dnes byste to u něj na profilu hledali marně. pic.twitter.com/IVh2WTZ3Hs — Jan Čižinský (@jancizinsky) July 4, 2025 Оппозиция сразу отреагировала.«У нас мэр, который некомпетентен и, когда это становится очевидным, трусливо удаляет собственные посты», — заявил Ян Чижинский, представитель фракции Praha Sobě в городском собрании.

Сегодняшний инцидент в Чехии продемонстрировал, что крупные блэкауты — не только проблема южных стран. Вопрос стабильности энергоснабжения становится актуальным и для Центральной Европы.