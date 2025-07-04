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«Праге блэкаут не грозит». Мэр столицы Чехии удалил свой старый пост

Новости и статьи
4 июля 2025
16:30
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Прагу и несколько регионов Чехии охватил один из крупнейших блэкаутов за последние годы. Без света остались сотни тысяч жителей, остановилось метро, не ходили трамваи, не работали банкоматы и терминалы оплаты картой, а некоторые рестораны были вынуждены временно закрыться. К счастью, основные линии удалось восстановить в течение нескольких часов.
На фоне сегодняшнего блэкаута внимание горожан привлекло поведение мэра Праги Богуслава Свободы (ODS). Пользователи социальных сетей обратили внимание, что с его официальных страниц был удален пост, опубликованный в мае, где Свобода уверял: подобная ситуация в Праге невозможна.

В своем заявлении два месяца назад он комментировал масштабный блэкаут на Пиренейском полуострове, когда жители Испании и Португалии остались без электричества на сутки. Тогда Свобода писал:


«Отключение электричества, которое произошло на этой неделе в Испании и Португалии, затронуло жизни миллионов людей и нанесло ущерб в сотни миллиардов крон. Прага никогда не испытывала ничего подобного, и, согласно имеющейся информации, в настоящее время нам не грозит аналогичный блэкаут».

Сегодня этот пост исчез с его страниц без каких-либо объяснений.

Оппозиция сразу отреагировала.

 «У нас мэр, который некомпетентен и, когда это становится очевидным, трусливо удаляет собственные посты», — заявил Ян Чижинский, представитель фракции Praha Sobě в городском собрании.
Сегодняшний инцидент в Чехии продемонстрировал, что крупные блэкауты — не только проблема южных стран. Вопрос стабильности энергоснабжения становится актуальным и для Центральной Европы.
Прага электричество
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