Чешские СМИ: вице-президент российской компании «Транснефть» Андрей Бадалов погиб, выпав из окна

Новости 420on 4 июля 2025 11:30 58

Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов погиб в пятницу утром, выпав с балкона в своем доме. Бадалову было 62 года.