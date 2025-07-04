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Чешские СМИ: вице-президент российской компании «Транснефть» Андрей Бадалов погиб, выпав из окна

Новости 420on
4 июля 2025
11:30
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Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов погиб в пятницу утром, выпав с балкона в своем доме. Бадалову было 62 года.
По данным издания Baza, Бадалов жил на 10 этаже, однако выпал с балкона 17 этажа. Предварительная версия следствия — самоубийство.

Транснефть подтвердила сообщения о смерти вице-президента Андрея Бадалова.

«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова», — говорится в сообщении на сайте компании.

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, найденный мертвым в Москве, отправил жене перед своей смертью прощальные сообщения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В момент происшествия женщина с двумя дочерями находилась в квартире, где проживала с Бадаловым.

«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — сказал агентству собеседник.

Бадалов стал вице-президентом «Транснефти» в 2021 году, а до этого работал генеральным директором в НИИ «Восход». В «Транснефти» Бадалов занимался вопросами цифровой трансформации и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.

Это уже далеко не первый случай неожиданной смерти топ-менеджеров крупных российских компаний в последние годы. Большинство из них пришлось на 2022 год. В частности, 1 сентября 2022 года аналогичным с Бадаловым образом погиб председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Его тело было обнаружено под окнами Центральной клинической больницы — утверждается, что он «случайно выпал из окна во время курения», пишет Радио Свобода.
Россия
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