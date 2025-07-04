Евро давит на доллар. Это может больно ударить по Европе

Новости 420on 4 июля 2025 10:30 473

Евро растет, оставляя доллар далеко позади — европейская валюта переживает самый сильный рост за последние двадцать лет. То, что для потребителей означает удешевление импорта, может стать серьезным ударом для европейских экспортеров. Однако вмешательство со стороны ЕЦБ не грозит.