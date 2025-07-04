Евро давит на доллар. Это может больно ударить по Европе
4 июля 2025
10:30
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Евро растет, оставляя доллар далеко позади — европейская валюта переживает самый сильный рост за последние двадцать лет. То, что для потребителей означает удешевление импорта, может стать серьезным ударом для европейских экспортеров. Однако вмешательство со стороны ЕЦБ не грозит.
Евро зафиксировал самую длинную серию роста по отношению к доллару за более чем два десятилетия — и часть трейдеров считает, что рост еще не закончился. Единая европейская валюта в настоящее время торгуется на уровне около 1,18 доллара за евро, то есть на самом высоком уровне с сентября 2021 года. С начала года она укрепилась по отношению к американской валюте уже на 14 процентов.
По данным агентства Bloomberg, 1 июля евро продолжил рост девятый день подряд, что является самой длинной серией с 2004 года и третьей по длине с момента введения евро в 1999 году.
Аналитики все чаще ожидают, что в ближайшие месяцы евро достигнет отметки 1,20 за евро. Некоторые прогнозы даже предсказывают укрепление до уровня 1,25. Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос предупредил, что слишком сильное евро выше уровня 1,20 доллара США может стать проблемой для разработчиков денежно-кредитной политики.
«Я думаю, что 1,20 доллара — это не что-то принципиальное. Что-то выше этого уровня было бы гораздо сложнее. Но 1,20 доллара за евро — это вполне приемлемо», — заявил де Гиндос агентству Bloomberg. ЕЦБ традиционно подчеркивает, что не ставит перед собой конкретной цели по курсу, но следит за ним как за одним из факторов, влияющих на его решения.
По мнению главного экономиста Patria Finance Яна Буреша, ключевым фактором является не только уровень курса, но и скорость, с которой евро достигнет этого уровня. «Дело не в том, будет ли курс евро 1,20 или 1,25, а в том, как быстро он туда дойдет. Резкое укрепление евро может одномоментно снизить цены на импорт и, следовательно, инфляцию, в то время как процентные ставки влияют на экономику постепенно», — объясняет Буреш для SZ Byznys.
По его мнению, курс влияет на инфляцию немедленно через импортные цены, в то время как ставки действуют медленнее и стабилизируют экономику скорее в среднесрочной перспективе. Если евро быстро взлетит до 1,25 доллара США, это может стать шоком, который ЕЦБ не сможет просто игнорировать.
Сильное евро приносит Европе более дешевый импорт сырья и энергии, которые торгуются в долларах, но в то же время усложняет ситуацию для промышленных компаний, ориентированных на экспорт, особенно на американский рынок. «В этом году к сильному евро добавляется еще и более дешевая нефть и газ по сравнению с прошлым годом, что является двойным преимуществом для европейских потребителей», — отмечает Буреш.
«В настоящее время промышленность беспокоит не столько курс евро, сколько слабый глобальный спрос. Но если евро быстро подскочит до более высоких уровней, это может начать наносить ущерб», — добавляет он.
По его мнению, больше всего пострадают такие отрасли, как автомобилестроение, машиностроение или металлургия, которые уже сейчас сталкиваются с более высокими пошлинами на экспорт в США. «Если к этому добавить постоянно растущие цены на энергоносители в Европе, то для промышленных предприятий это довольно неприятная комбинация», — говорит Буреш.
Интервенции не обсуждаются
Что же может сделать ЕЦБ с сильным евро? Одним из возможных вариантов были бы валютные интервенции. Однако, по словам Яна Буреша, этот вариант не обсуждается.
Валютные интервенции означают, что центральный банк напрямую покупает или продает собственную валюту, чтобы повлиять на ее курс. Проблема евро заключается в том, что это вторая по величине резервная валюта в мире после доллара. Ежедневно в евро торгуются триллионы долларов, поэтому ЕЦБ пришлось бы потратить огромные суммы, чтобы вообще сдвинуть курс.
«Интервенции ЕЦБ не имеют большого смысла. Рынок евро огромен, такие меры были бы дорогостоящими и неопределенными. Это скорее инструмент для небольших центральных банков, таких как Чешский национальный банк или Швейцарский национальный банк», — объясняет Буреш. «Однако ЕЦБ могла бы в краткосрочной перспективе более значительно снизить ставки, если бы сильное евро начало существенно тормозить рост или слишком сильно снижать инфляцию».
Последствия для Чехии
По мнению Буреша, сильное евро также влияет на Чехию, прежде всего через цены на топливо, которое торгуется в долларах. «Слабый доллар и сильное евро положительно отражаются на ценах на топливо, что почувствуют на себе чешские потребители. В случае других импортных товаров, например электроники, эффект не столь значителен, поскольку ценообразование более сложное», — отмечает Буреш.
По мнению стратегов Danske Bank, большая часть истории о сильном евро на самом деле является историей о слабости доллара. По их мнению, американская валюта ослабевает не только из-за ожидаемого снижения ставок ФРС, но и потому, что геополитические риски отступают, и инвесторы вновь сосредотачиваются на американской экономике и политической сцене.
«Доверие к американскому доллару буквально подорвал президент США Дональд Трамп. Его угрозы торговой войной значительно снизили доверие иностранных инвесторов к американской экономике», — добавил аналитик брокерской компании Purple Trading Петр Лайсек.
Дальнейшее развитие курса будет зависеть в первую очередь от данных из еврозоны и США, политической ситуации и скорости, с которой оба центральных банка будут менять денежно-кредитную политику. Для Европы ключевым вопросом остается, поможет ли сильный евро снизить инфляцию или начнет тормозить экономический рост.
По данным агентства Bloomberg, 1 июля евро продолжил рост девятый день подряд, что является самой длинной серией с 2004 года и третьей по длине с момента введения евро в 1999 году.
Аналитики все чаще ожидают, что в ближайшие месяцы евро достигнет отметки 1,20 за евро. Некоторые прогнозы даже предсказывают укрепление до уровня 1,25. Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос предупредил, что слишком сильное евро выше уровня 1,20 доллара США может стать проблемой для разработчиков денежно-кредитной политики.
«Я думаю, что 1,20 доллара — это не что-то принципиальное. Что-то выше этого уровня было бы гораздо сложнее. Но 1,20 доллара за евро — это вполне приемлемо», — заявил де Гиндос агентству Bloomberg. ЕЦБ традиционно подчеркивает, что не ставит перед собой конкретной цели по курсу, но следит за ним как за одним из факторов, влияющих на его решения.
По мнению главного экономиста Patria Finance Яна Буреша, ключевым фактором является не только уровень курса, но и скорость, с которой евро достигнет этого уровня. «Дело не в том, будет ли курс евро 1,20 или 1,25, а в том, как быстро он туда дойдет. Резкое укрепление евро может одномоментно снизить цены на импорт и, следовательно, инфляцию, в то время как процентные ставки влияют на экономику постепенно», — объясняет Буреш для SZ Byznys.
По его мнению, курс влияет на инфляцию немедленно через импортные цены, в то время как ставки действуют медленнее и стабилизируют экономику скорее в среднесрочной перспективе. Если евро быстро взлетит до 1,25 доллара США, это может стать шоком, который ЕЦБ не сможет просто игнорировать.
Сильное евро приносит Европе более дешевый импорт сырья и энергии, которые торгуются в долларах, но в то же время усложняет ситуацию для промышленных компаний, ориентированных на экспорт, особенно на американский рынок. «В этом году к сильному евро добавляется еще и более дешевая нефть и газ по сравнению с прошлым годом, что является двойным преимуществом для европейских потребителей», — отмечает Буреш.
«В настоящее время промышленность беспокоит не столько курс евро, сколько слабый глобальный спрос. Но если евро быстро подскочит до более высоких уровней, это может начать наносить ущерб», — добавляет он.
По его мнению, больше всего пострадают такие отрасли, как автомобилестроение, машиностроение или металлургия, которые уже сейчас сталкиваются с более высокими пошлинами на экспорт в США. «Если к этому добавить постоянно растущие цены на энергоносители в Европе, то для промышленных предприятий это довольно неприятная комбинация», — говорит Буреш.
Интервенции не обсуждаются
Что же может сделать ЕЦБ с сильным евро? Одним из возможных вариантов были бы валютные интервенции. Однако, по словам Яна Буреша, этот вариант не обсуждается.
Валютные интервенции означают, что центральный банк напрямую покупает или продает собственную валюту, чтобы повлиять на ее курс. Проблема евро заключается в том, что это вторая по величине резервная валюта в мире после доллара. Ежедневно в евро торгуются триллионы долларов, поэтому ЕЦБ пришлось бы потратить огромные суммы, чтобы вообще сдвинуть курс.
«Интервенции ЕЦБ не имеют большого смысла. Рынок евро огромен, такие меры были бы дорогостоящими и неопределенными. Это скорее инструмент для небольших центральных банков, таких как Чешский национальный банк или Швейцарский национальный банк», — объясняет Буреш. «Однако ЕЦБ могла бы в краткосрочной перспективе более значительно снизить ставки, если бы сильное евро начало существенно тормозить рост или слишком сильно снижать инфляцию».
Последствия для Чехии
По мнению Буреша, сильное евро также влияет на Чехию, прежде всего через цены на топливо, которое торгуется в долларах. «Слабый доллар и сильное евро положительно отражаются на ценах на топливо, что почувствуют на себе чешские потребители. В случае других импортных товаров, например электроники, эффект не столь значителен, поскольку ценообразование более сложное», — отмечает Буреш.
По мнению стратегов Danske Bank, большая часть истории о сильном евро на самом деле является историей о слабости доллара. По их мнению, американская валюта ослабевает не только из-за ожидаемого снижения ставок ФРС, но и потому, что геополитические риски отступают, и инвесторы вновь сосредотачиваются на американской экономике и политической сцене.
«Доверие к американскому доллару буквально подорвал президент США Дональд Трамп. Его угрозы торговой войной значительно снизили доверие иностранных инвесторов к американской экономике», — добавил аналитик брокерской компании Purple Trading Петр Лайсек.
Дальнейшее развитие курса будет зависеть в первую очередь от данных из еврозоны и США, политической ситуации и скорости, с которой оба центральных банка будут менять денежно-кредитную политику. Для Европы ключевым вопросом остается, поможет ли сильный евро снизить инфляцию или начнет тормозить экономический рост.
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