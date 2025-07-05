Чехия после блэкаута. Чрезвычайное положение действовало 12 часов

Новости 420on 5 июля 2025 11:00 820

4 июля большая часть Чехии на несколько часов осталась без электричества из-за технической неисправности кабеля. По словам министра промышленности и торговли Лукаша Влчка (STAN), после полудня без электричества оказались около миллиона потребителей. Поздно вечером компания ČEPS завершила ремонт высоковольтной линии V411. Чрезвычайная ситуация была ликвидирована в полночь пятницы.