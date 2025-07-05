Чехия после блэкаута. Чрезвычайное положение действовало 12 часов
5 июля 2025
11:00
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4 июля большая часть Чехии на несколько часов осталась без электричества из-за технической неисправности кабеля. По словам министра промышленности и торговли Лукаша Влчка (STAN), после полудня без электричества оказались около миллиона потребителей. Поздно вечером компания ČEPS завершила ремонт высоковольтной линии V411. Чрезвычайная ситуация была ликвидирована в полночь пятницы.
Отключение затронуло некоторые города и районы Среднечешского, Устецкого, Либерецкого, Краловеградецкого и Оломоуцкого краев, а также правый берег Праги.
По данным ČEPS, основной механической причиной отключения стало разрыв фазного провода, который передает электроэнергию между электростанциями и распределительными подстанциями. Это вывело из строя магистральную высоковольтную линию V411, которая используется для вывода высоких мощностей с электростанций и для передачи электроэнергии на большие расстояния. Следующей неисправностью стал отказ блока электростанции Леднице в Теплице. Перегружена была также линия V208, соединяющая распределительные подстанции. Отключение затронуло также крупную распределительную подстанцию Красиков в Орлицкоустецком районе.
Из-за отсутствия электроэнергии была остановлена работа нефтеперерабатывающего завода в Литвинове. Редактор ČT Доминика Фишерова сообщила, что восстановление поставок может занять еще несколько дней, прежде чем предприятие вернется к нормальному производству. Однако дефицита топлива на чешском рынке пока не предвидится. В случае продолжительных проблем Управление государственных материальных резервов готово выделить аварийные запасы.
Представители правительства после заседания Центрального кризисного штаба сообщили, что проблемы не были вызваны кибератакой или вмешательством внешних сил. Однако причина неисправности фазового проводника еще будут расследовать. Также остается неясным, какой экономический ущерб нанес Чехии отключение электроэнергии.
Около 14:50 ČEPS сообщила о возобновлении работы всех распределительных подстанций. Вечером министр промышленности Влчек объявил, что подача электроэнергии возобновлена во всех точках потребления в Чехии. После 17:00 удалось также возобновить движение по последним железнодорожным линиям, на которых днем было прервано движение из-за отключения электроэнергии.
«Одна из лучших сетей в мире»
Йиржи Драпела из Института электроэнергетики Высшей технической школы Брно в интервью телеканалу ČT не исключил, что на разрыв фазового провода повлияли погодные условия, но отметил, что ČEPS пока не опубликовала более подробную информацию, на которую можно было бы опираться.
Эксперт подтвердил, что не помнит, чтобы в Чехии когда-либо происходило подобное событие. «Конечно, это не сравнимо с масштабами отключений или даже блэкаутов, которые происходили на Пиренейском полуострове или, например, в некоторых частях сетей в Соединенных Штатах, Индии и т. п.», — сказал Драпела.
«Наша система хорошо эксплуатируется и обслуживается, она одна из лучших в мире. Но даже в таких условиях мы просто не можем избежать подобных событий. Их невозможно предотвратить на 100%», — добавил он.
По данным ČEPS, основной механической причиной отключения стало разрыв фазного провода, который передает электроэнергию между электростанциями и распределительными подстанциями. Это вывело из строя магистральную высоковольтную линию V411, которая используется для вывода высоких мощностей с электростанций и для передачи электроэнергии на большие расстояния. Следующей неисправностью стал отказ блока электростанции Леднице в Теплице. Перегружена была также линия V208, соединяющая распределительные подстанции. Отключение затронуло также крупную распределительную подстанцию Красиков в Орлицкоустецком районе.
Из-за отсутствия электроэнергии была остановлена работа нефтеперерабатывающего завода в Литвинове. Редактор ČT Доминика Фишерова сообщила, что восстановление поставок может занять еще несколько дней, прежде чем предприятие вернется к нормальному производству. Однако дефицита топлива на чешском рынке пока не предвидится. В случае продолжительных проблем Управление государственных материальных резервов готово выделить аварийные запасы.
Представители правительства после заседания Центрального кризисного штаба сообщили, что проблемы не были вызваны кибератакой или вмешательством внешних сил. Однако причина неисправности фазового проводника еще будут расследовать. Также остается неясным, какой экономический ущерб нанес Чехии отключение электроэнергии.
Около 14:50 ČEPS сообщила о возобновлении работы всех распределительных подстанций. Вечером министр промышленности Влчек объявил, что подача электроэнергии возобновлена во всех точках потребления в Чехии. После 17:00 удалось также возобновить движение по последним железнодорожным линиям, на которых днем было прервано движение из-за отключения электроэнергии.
«Одна из лучших сетей в мире»
Йиржи Драпела из Института электроэнергетики Высшей технической школы Брно в интервью телеканалу ČT не исключил, что на разрыв фазового провода повлияли погодные условия, но отметил, что ČEPS пока не опубликовала более подробную информацию, на которую можно было бы опираться.
Эксперт подтвердил, что не помнит, чтобы в Чехии когда-либо происходило подобное событие. «Конечно, это не сравнимо с масштабами отключений или даже блэкаутов, которые происходили на Пиренейском полуострове или, например, в некоторых частях сетей в Соединенных Штатах, Индии и т. п.», — сказал Драпела.
«Наша система хорошо эксплуатируется и обслуживается, она одна из лучших в мире. Но даже в таких условиях мы просто не можем избежать подобных событий. Их невозможно предотвратить на 100%», — добавил он.
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