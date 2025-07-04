Инфляция в июне ускорилась до 2,9 процента

Новости 420on 4 июля 2025 21:00 176

Потребительские цены в Чехии в июне выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, инфляция продолжила ускорение с 2,4% в мае. По сравнению с предыдущим месяцем цены в июне выросли на 0,3%. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные сегодня на сайте Чешского статистического управления (ČSÚ). Окончательные данные статистики опубликуют в четверг, 10 июля.