Инфляция в июне ускорилась до 2,9 процента
4 июля 2025
21:00
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Потребительские цены в Чехии в июне выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, инфляция продолжила ускорение с 2,4% в мае. По сравнению с предыдущим месяцем цены в июне выросли на 0,3%. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные сегодня на сайте Чешского статистического управления (ČSÚ). Окончательные данные статистики опубликуют в четверг, 10 июля.
Единственной статьей, которая подешевела по сравнению с июнем прошлого года, снова стали энергоносители, включая топливо. Их цены снизились на 5%. Без учета энергоносителей общая инфляция в Чехии в июне выросла бы до 4,1%. Годовой рост цен ускорился на продовольственные товары, товары и немного на услуги.
Продукты питания, алкоголь и табак в июне подорожали на 5,5% в годовом исчислении, что на 0,7 процентного пункта быстрее, чем в мае. Цены на товары в целом выросли на 1,6%, что также является ускорением по сравнению с майским ростом на 0,9%. За услуги, включая водоснабжение, в июне люди заплатили на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае статистики сообщили о росте в этой категории на 4,9%.
Аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 3%. Прогноз Чешского национального банка (ЧНБ) предполагал, что инфляция в июне составит 2,8%. Наиболее высокий уровень годовой инфляции в этом году был зафиксирован в январе, когда он достиг 2,8%. В апреле, напротив, он снизился до семилетнего минимума и составил 1,8%.
К публикации предварительной оценки инфляции ЧСУ приступил в этом году из-за долгосрочного спроса, который поступал с финансового рынка, в частности от ЧНБ. Вице-гувернер ЧНБ Ева Замразилова в январе приветствовала публикацию предварительной оценки, по ее мнению, это ценная информация для принятия решения банковским советом о настройке процентных ставок.
Продукты питания, алкоголь и табак в июне подорожали на 5,5% в годовом исчислении, что на 0,7 процентного пункта быстрее, чем в мае. Цены на товары в целом выросли на 1,6%, что также является ускорением по сравнению с майским ростом на 0,9%. За услуги, включая водоснабжение, в июне люди заплатили на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае статистики сообщили о росте в этой категории на 4,9%.
Аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 3%. Прогноз Чешского национального банка (ЧНБ) предполагал, что инфляция в июне составит 2,8%. Наиболее высокий уровень годовой инфляции в этом году был зафиксирован в январе, когда он достиг 2,8%. В апреле, напротив, он снизился до семилетнего минимума и составил 1,8%.
К публикации предварительной оценки инфляции ЧСУ приступил в этом году из-за долгосрочного спроса, который поступал с финансового рынка, в частности от ЧНБ. Вице-гувернер ЧНБ Ева Замразилова в январе приветствовала публикацию предварительной оценки, по ее мнению, это ценная информация для принятия решения банковским советом о настройке процентных ставок.
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