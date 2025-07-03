Не зарегистрировались вовремя? Чешское телевидение и радио уже ищут вас







С мая, согласно поправкам к закону, не только увеличился размер сумм, но и платить их обязаны те, кто не имеет телевизора или радиоприемника, но пользуется мобильным телефоном, компьютером или планшетом с доступом в интернет . Новые плательщики должны были зарегистрироваться до середины июня.

В мае на оплату телевизионного сбора зарегистрировались 96 000 физических лиц — на 83 000 больше, чем в апреле. Количество новых юридических лиц и предпринимателей составило 7 000. Еще больше людей и компаний начали платить сбор за радио. По состоянию на понедельник зарегистрировались 132 000 граждан и 181 000 предпринимателей и фирм.





Изначально предполагалось, что новых плательщиков будет значительно больше. По данным статистического управления, в стране около 600 000 домохозяйств, которые до сих пор не платят. Если домохозяйство не сообщит, что у него нет доступа к интернету, обязанность платить на него теперь также распространяется.









телевидение , и радио будут обращаться к потенциальным неплательщикам. Они имеют возможность сверять базы данных потребителей электроэнергии со своими реестрами плательщиков. Там, где не найдется совпадения, они будут уточнять ситуацию в конкретной семье. Штраф за неуплату в случае телевидения может достигать 10 000 крон.

Чешское радио также сверяет список потребителей электроэнергии со своим реестром и рассылает уведомления через датовые схранки или обычную почту. Действует стандартный порядок напоминаний, а к штрафам прибегают в крайнем случае.





Для компаний и предпринимателей с июля изменились условия. До полуночи понедельника они должны были сообщить количество сотрудников, поскольку размер взносов за устройства, приобретенные на фирму, зависит от численности персонала. Базовый телевизионный сбор для домохозяйств составляет 150 крон в месяц, за радио — 55 крон. Компании с числом сотрудников до 24 человек не платят ничего. Фирмы с числом работников до 49 оплачивают пятикратный размер, а например, предприятия с более чем 500 сотрудниками — стократный.





Кроме уже зарегистрированных 117 000 предпринимателей и компаний, в реестр радио добавилось еще 180 000 субъектов, которые освобождены от уплаты.









Многие мелкие компании узнали о своей обязанности в последний момент и сталкивались с перегруженным сайтом радио. Обе медиаорганизации заявили, что не будут штрафовать мелкие фирмы, которые освобождены от платы, но не зарегистрировались.

Даже в отношении оставшихся неплательщиков Чешское радио не планирует сразу же начислять штрафы, а Чешское телевидение сможет сверить данные о численности сотрудников только в январе. После этого оно будет обращаться к фирмам за разъяснениями.