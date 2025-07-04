Ryanair увеличит размеры ручной клади без дополнительной платы

Новости 420on 4 июля 2025 08:00 110

Ирландская компания Ryanair, одна из крупнейших авиаперевозчиков в Европе, увеличит размеры ручной клади, которую пассажиры могут брать на борт без дополнительной платы. Об этом в четверг сообщили BBC News и Euronews. По их информации, это реакция на готовящееся регулирование со стороны Европейского союза.