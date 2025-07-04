Ryanair увеличит размеры ручной клади без дополнительной платы
4 июля 2025
08:00
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Ирландская компания Ryanair, одна из крупнейших авиаперевозчиков в Европе, увеличит размеры ручной клади, которую пассажиры могут брать на борт без дополнительной платы. Об этом в четверг сообщили BBC News и Euronews. По их информации, это реакция на готовящееся регулирование со стороны Европейского союза.
Ryanair сообщила, что объем ручной клади, которую можно будет взять на борт без дополнительной платы, увеличится на пятую часть. Размеры изменятся с нынешних 40×20×25 сантиметров на 40×30×20 сантиметров. Согласно новым правилам, багаж не должен весить более десяти килограммов и должен помещаться под сиденье перед пассажиром.
По данным СМИ, шаг Ryanair является реакцией на готовящееся регулирование в Европейском союзе, которое, в случае его утверждения, будет требовать бесплатной перевозки ручной клади размером 40×30×15 сантиметров.
Ryanair заявила, что введет это изменение в ближайшие недели. Такие же размеры, как у Ryanair, имеет ручная кладь без дополнительной платы у авиакомпании WizzAir. У другой бюджетной авиакомпании EasyJet на борт можно бесплатно взять багаж размером до 45×36×20 сантиметров.
По данным СМИ, шаг Ryanair является реакцией на готовящееся регулирование в Европейском союзе, которое, в случае его утверждения, будет требовать бесплатной перевозки ручной клади размером 40×30×15 сантиметров.
Ryanair заявила, что введет это изменение в ближайшие недели. Такие же размеры, как у Ryanair, имеет ручная кладь без дополнительной платы у авиакомпании WizzAir. У другой бюджетной авиакомпании EasyJet на борт можно бесплатно взять багаж размером до 45×36×20 сантиметров.
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