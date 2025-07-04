Сенат Чехии одобрил уголовную реформу
4 июля 2025
09:30
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Сенат одобрил поправку к Уголовному кодексу, которая, по мнению правительства, приведет к сокращению числа заключенных и рецидивистов, а также к экономии государственного бюджета. Он поддержал ее, несмотря на возражения части своих членов против возможности налагать отдельные денежные наказания даже за более тяжкие преступления или правонарушения. Поправка отдает большее предпочтение альтернативным наказаниям и частично декриминализует некоторые деяния.
Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту.
Согласно поправке, суды смогут назначать денежные наказания за любое преступление, за исключением особо тяжких преступлений или правонарушений, связанных с жестоким обращением с доверенными лицами и лицами, проживающими в одном доме.
Часть сенаторов, включая конституционно-правовой комитет, хотела ограничить эту возможность исключительно правонарушениями, за исключением жестокого обращения. Проступки — это преступления, за которые грозит до пяти лет лишения свободы. По мнению сторонников ограничения денежных наказаний, суды не должны налагать такие самостоятельные санкции за преступления, за которые грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.
По словам министра юстиции Евы Декро (ODS), изменения призваны рационализировать «наиболее болезненные» аспекты уголовного права и репрессивной политики.
Опасения по поводу выкупа
Критики расширения этих мер опасались, что изменение позволит более богатым гражданам выкупить себя из тюрьмы. Хана Кордова-Марванова из клуба ODS и TOP 09 заявила, что даже условное наказание она считает более сдерживающим, чем только денежное. По ее мнению, с денежным наказанием могут уйти, например, владельцы питомников животных.
«Введение денежных наказаний не является смягчением уголовного преследования», — заявил председатель конституционно-правового комитета Томаш Голань (ODS). В потребительском обществе он считает достаточно сдерживающим фактором необходимость продажи определенной части имущества для погашения наказания.
Сенатор Михал Канов (SLK) вновь предложил отменить состав преступления «незаконная деятельность в интересах иностранной державы», который, по его мнению, сформулирован нечетко и может быть злоупотреблен. Он напомнил, что бывший министр юстиции от ODS Павел Блажек обещал уточнить условия наказания, но ничего не сделал. Таким образом, на основании ранее вынесенного сенатом предложения, решение о сохранении этого преступления будет принимать Конституционный суд.
Помимо расширения возможностей альтернативных наказаний, поправка снижает наказания за повторную кражу или одобрение терроризма в интернете. В случае невыполнения обязательств по содержанию на содержании в дальнейшем будут уголовно наказуемы только те случаи, когда неуплата алиментов подвергает содержащегося человека опасности нужды.
Новая редакция ужесточает наказание за некоторые другие деяния, например, наказывает так называемую deepfake-порнографию, созданную с помощью искусственного интеллекта. Суды также смогут наказывать за deepfake-материалы, созданные с целью причинить другому человеку серьезный ущерб его правам. Суды смогут назначать безусловные наказания в виде лишения свободы в ускоренном порядке, то есть без назначения основного судебного разбирательства.
Более свободные правила выращивания каннабиса
Согласно поправке, будет разрешено самостоятельное выращивание не более трех растений каннабиса и хранение до ста граммов каннабиса дома и двадцати пяти граммов на улице. Выращивание четырех-пяти растений будет считаться правонарушением, а выращивание большего количества растений — уголовным преступлением, так же как хранение более двухсот граммов каннабиса в жилище.
Преступления, связанные с коноплей, будут выделены в отдельный раздел кодекса, а меры наказания, согласно обоснованию, должны лучше отражать социальное воздействие конопли. Хранение определенного количества конопли для другого человека больше не будет считаться преступлением.
Поправка также расширяет перечень мотивов так называемых предвзятых преступлений, то есть преступлений, совершенных из ненависти. Так, более строго будут наказываться, например, целенаправленные нападения на людей с ограниченными возможностями.
Среди других изменений — то, что наказание в виде запрета на выполнение государственных заказов, участие в публичных конкурсах и запрет на получение субсидий будет налагаться не только на юридических, но и на физических лиц.
Согласно поправке, суды смогут назначать денежные наказания за любое преступление, за исключением особо тяжких преступлений или правонарушений, связанных с жестоким обращением с доверенными лицами и лицами, проживающими в одном доме.
Часть сенаторов, включая конституционно-правовой комитет, хотела ограничить эту возможность исключительно правонарушениями, за исключением жестокого обращения. Проступки — это преступления, за которые грозит до пяти лет лишения свободы. По мнению сторонников ограничения денежных наказаний, суды не должны налагать такие самостоятельные санкции за преступления, за которые грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.
По словам министра юстиции Евы Декро (ODS), изменения призваны рационализировать «наиболее болезненные» аспекты уголовного права и репрессивной политики.
Опасения по поводу выкупа
Критики расширения этих мер опасались, что изменение позволит более богатым гражданам выкупить себя из тюрьмы. Хана Кордова-Марванова из клуба ODS и TOP 09 заявила, что даже условное наказание она считает более сдерживающим, чем только денежное. По ее мнению, с денежным наказанием могут уйти, например, владельцы питомников животных.
«Введение денежных наказаний не является смягчением уголовного преследования», — заявил председатель конституционно-правового комитета Томаш Голань (ODS). В потребительском обществе он считает достаточно сдерживающим фактором необходимость продажи определенной части имущества для погашения наказания.
Сенатор Михал Канов (SLK) вновь предложил отменить состав преступления «незаконная деятельность в интересах иностранной державы», который, по его мнению, сформулирован нечетко и может быть злоупотреблен. Он напомнил, что бывший министр юстиции от ODS Павел Блажек обещал уточнить условия наказания, но ничего не сделал. Таким образом, на основании ранее вынесенного сенатом предложения, решение о сохранении этого преступления будет принимать Конституционный суд.
Помимо расширения возможностей альтернативных наказаний, поправка снижает наказания за повторную кражу или одобрение терроризма в интернете. В случае невыполнения обязательств по содержанию на содержании в дальнейшем будут уголовно наказуемы только те случаи, когда неуплата алиментов подвергает содержащегося человека опасности нужды.
Новая редакция ужесточает наказание за некоторые другие деяния, например, наказывает так называемую deepfake-порнографию, созданную с помощью искусственного интеллекта. Суды также смогут наказывать за deepfake-материалы, созданные с целью причинить другому человеку серьезный ущерб его правам. Суды смогут назначать безусловные наказания в виде лишения свободы в ускоренном порядке, то есть без назначения основного судебного разбирательства.
Более свободные правила выращивания каннабиса
Согласно поправке, будет разрешено самостоятельное выращивание не более трех растений каннабиса и хранение до ста граммов каннабиса дома и двадцати пяти граммов на улице. Выращивание четырех-пяти растений будет считаться правонарушением, а выращивание большего количества растений — уголовным преступлением, так же как хранение более двухсот граммов каннабиса в жилище.
Преступления, связанные с коноплей, будут выделены в отдельный раздел кодекса, а меры наказания, согласно обоснованию, должны лучше отражать социальное воздействие конопли. Хранение определенного количества конопли для другого человека больше не будет считаться преступлением.
Поправка также расширяет перечень мотивов так называемых предвзятых преступлений, то есть преступлений, совершенных из ненависти. Так, более строго будут наказываться, например, целенаправленные нападения на людей с ограниченными возможностями.
Среди других изменений — то, что наказание в виде запрета на выполнение государственных заказов, участие в публичных конкурсах и запрет на получение субсидий будет налагаться не только на юридических, но и на физических лиц.
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