Сенат Чехии одобрил уголовную реформу

Новости 420on 4 июля 2025 09:30 466

Сенат одобрил поправку к Уголовному кодексу, которая, по мнению правительства, приведет к сокращению числа заключенных и рецидивистов, а также к экономии государственного бюджета. Он поддержал ее, несмотря на возражения части своих членов против возможности налагать отдельные денежные наказания даже за более тяжкие преступления или правонарушения. Поправка отдает большее предпочтение альтернативным наказаниям и частично декриминализует некоторые деяния.