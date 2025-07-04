Загородный дом как золотая жила. Аренда приносит миллионы в год

Новости 420on 4 июля 2025 12:30 648

В этом году бум аренды дач и загородных домов немного пошел на спад. Владельцы завысили цены, считает Марке Мейтнер с портала Chatyachalupy.cz. Однако объекты с хорошей оснащенностью забронированы на год вперед и могут принести владельцам миллионные доходы.