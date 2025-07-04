Загородный дом как золотая жила. Аренда приносит миллионы в год
4 июля 2025
12:30
648
В этом году бум аренды дач и загородных домов немного пошел на спад. Владельцы завысили цены, считает Марке Мейтнер с портала Chatyachalupy.cz. Однако объекты с хорошей оснащенностью забронированы на год вперед и могут принести владельцам миллионные доходы.
Это лето для арендодателей дач и коттеджей пока не началось лучшим образом. «Этот сезон еще не достиг доковидных показателей. По моим оценкам, заполняемость может составить около 50%», — говорит Марек Мейтнер, исполнительный директор компании Tourtrend, которая стоит за порталом Chatyachalupy.cz.
Небольшой спад рынка подтверждают и конкуренты. «В целом я могу подтвердить небольшой рост бронирований по сравнению с сезоном 2024 года. Если сравнить этот рост с увеличением количества недвижимости в нашем предложении и их средней заполняемостью, то в целом можно говорить о небольшом спаде рынка», — сказал SZ Byzyns другой посредник в сфере рекреационного жилья Даниэл Богачек, совладелец агентства InterBohemia.
Причиной снижения интереса являются также высокие цены. Владельцы разбогатели во время пандемии, когда этот бизнес процветал. «Все началось с COVID, когда интерес резко вырос, и многие владельцы жилья подумали, что могут поднять цены, что они и сделали, а потом где-то просто переборщили», — говорит Мейтнер, который работает в сфере посредничества в сдаче рекреационного жилья уже 35 лет.
По сравнению с прошлым годом многие владельцы не позволили себе значительно поднять цены. «Цены не растут, но в то же время для многих людей это все еще слишком дорого, поэтому они ищут другие варианты». Неделя в загородном доме может обойтись так же дорого, как отдых на море. «Люди начали сравнивать, например, с Хорватией, Венгрией, Словакией, Польшей, и вдруг мы перестали быть конкурентоспособными», — рассказывает Мейтнер.
Богачек из агентства InterBohemia также подтверждает, что в этом году аренда домиков и дач не подорожала значительно. «В 2024 году цены по сравнению с 2023 годом не сильно выросли, потому что слабый спрос на дачи не был полностью удовлетворен, но в этом году ситуация изменилась, и многие владельцы, несмотря на неполную загрузку, все же подняли цены, хотя и в разумных пределах, до 5 процентов».
Представления владельцев о том, за сколько можно сдать объект, иногда оторваны от реальности, отмечает представитель портала Chatyachalupy.cz Мейтнер. «Мы стараемся говорить людям, что их цена завышена или, наоборот, занижена, но часто они имеют свое мнение и представления о том, сколько они хотели бы заработать, часто у них есть ипотечные кредиты».
Сколько стоит аренда
По цене этот сегмент жилья находится «где-то между отелем и кемпингом», за место на ночь обычно платят от пятисот до тысячи крон. Однако качественное оборудование, такое как джакузи и сауна, может значительно повысить цену. Стандартным оборудованием являются игровые площадки и игровые комнаты, батут, песочница, горки, небольшой бассейн или бильярд.
Отремонтированные коттеджи с богатым оснащением бывают забронированы даже на год вперед. Коттедж с большим количеством спальных мест, где собираются, например, дружные семьи, с бассейном и небольшим оздоровительным центром, может стать золотой жилой.
«Однако владельцы должны приложить определенные усилия. Либо у них должен быть хорошо проработанный маркетинг, либо партнер, который обеспечивает сбыт. Если кто-то действительно посвящает этому все свое время, он может достичь идеальной загрузки. На аренде можно заработать от сотен тысяч до миллионов в год», — говорит Марек Мейтнер.
Конечно, важную роль в привлекательности коттеджа или дачи играет и местоположение. Стабильно востребовано жилье в горах, популярны Кркноше, Шумава, Бескиды, а также юг Чехии и Моравия. В последние годы резко вырос интерес к объектам на озере Липно.
Тенденцией последних лет является также сокращение срока пребывания: вместо обязательной недели стали предпочитать удлиненные выходные. Сезон, однако, вышел за рамки летних месяцев и распространился на весь год.
Внимательно читайте описание и условия
Ключом к беззаботному отдыху является внимательное ознакомление с условиями предложения. В частности, плата за коммунальные услуги, уборку или рекреационные сборы могут увеличить окончательную стоимость. «В тексте четко указано, что помимо указанной цены необходимо оплатить дополнительные расходы, но в случае коммунальных услуг точная сумма неизвестна и зависит от потребления», — добавляет Марек Мейтнер.
Недоразумения возникают и из-за расположения объекта. «Мы часто получаем замечания о том, что дача находится в дачном поселке. Люди боятся, что будут мешать кому-то, и тогда возникают различные трения», — описывает Мейтнер и добавляет, что иногда предмет жалобы бывает странным. Гости, например, жаловались, что в лесу жужжат пчелы.
Решайте проблемы сразу, а не после отпуска
Любые жалобы лучше решать сразу, лучше всего непосредственно с владельцем объекта отдыха. По прибытии гость должен проверить, есть ли на месте рекламируемое оборудование и работает ли оно.
«Мы являемся порталом, где ответственность лежит на стороне арендодателя, однако, если возникает какая-либо проблема, мы всегда активно вмешиваемся. Мне помогает позвонить всем участникам и помочь достичь соглашения», — рассказывает Мейтнер.
Однако клиенты обычно оставляют свои замечания на конец пребывания. «Люди молчат и оставляют все на потом. У них есть старое представление, что они будут жаловаться после пребывания. Но сегодня это уже не работает. Отельер, арендодатель или туристическое агентство всегда стараются решить проблему сразу, чтобы не испортить отдых клиенту».
Небольшой спад рынка подтверждают и конкуренты. «В целом я могу подтвердить небольшой рост бронирований по сравнению с сезоном 2024 года. Если сравнить этот рост с увеличением количества недвижимости в нашем предложении и их средней заполняемостью, то в целом можно говорить о небольшом спаде рынка», — сказал SZ Byzyns другой посредник в сфере рекреационного жилья Даниэл Богачек, совладелец агентства InterBohemia.
Причиной снижения интереса являются также высокие цены. Владельцы разбогатели во время пандемии, когда этот бизнес процветал. «Все началось с COVID, когда интерес резко вырос, и многие владельцы жилья подумали, что могут поднять цены, что они и сделали, а потом где-то просто переборщили», — говорит Мейтнер, который работает в сфере посредничества в сдаче рекреационного жилья уже 35 лет.
По сравнению с прошлым годом многие владельцы не позволили себе значительно поднять цены. «Цены не растут, но в то же время для многих людей это все еще слишком дорого, поэтому они ищут другие варианты». Неделя в загородном доме может обойтись так же дорого, как отдых на море. «Люди начали сравнивать, например, с Хорватией, Венгрией, Словакией, Польшей, и вдруг мы перестали быть конкурентоспособными», — рассказывает Мейтнер.
Богачек из агентства InterBohemia также подтверждает, что в этом году аренда домиков и дач не подорожала значительно. «В 2024 году цены по сравнению с 2023 годом не сильно выросли, потому что слабый спрос на дачи не был полностью удовлетворен, но в этом году ситуация изменилась, и многие владельцы, несмотря на неполную загрузку, все же подняли цены, хотя и в разумных пределах, до 5 процентов».
Представления владельцев о том, за сколько можно сдать объект, иногда оторваны от реальности, отмечает представитель портала Chatyachalupy.cz Мейтнер. «Мы стараемся говорить людям, что их цена завышена или, наоборот, занижена, но часто они имеют свое мнение и представления о том, сколько они хотели бы заработать, часто у них есть ипотечные кредиты».
Сколько стоит аренда
По цене этот сегмент жилья находится «где-то между отелем и кемпингом», за место на ночь обычно платят от пятисот до тысячи крон. Однако качественное оборудование, такое как джакузи и сауна, может значительно повысить цену. Стандартным оборудованием являются игровые площадки и игровые комнаты, батут, песочница, горки, небольшой бассейн или бильярд.
Отремонтированные коттеджи с богатым оснащением бывают забронированы даже на год вперед. Коттедж с большим количеством спальных мест, где собираются, например, дружные семьи, с бассейном и небольшим оздоровительным центром, может стать золотой жилой.
«Однако владельцы должны приложить определенные усилия. Либо у них должен быть хорошо проработанный маркетинг, либо партнер, который обеспечивает сбыт. Если кто-то действительно посвящает этому все свое время, он может достичь идеальной загрузки. На аренде можно заработать от сотен тысяч до миллионов в год», — говорит Марек Мейтнер.
Конечно, важную роль в привлекательности коттеджа или дачи играет и местоположение. Стабильно востребовано жилье в горах, популярны Кркноше, Шумава, Бескиды, а также юг Чехии и Моравия. В последние годы резко вырос интерес к объектам на озере Липно.
Тенденцией последних лет является также сокращение срока пребывания: вместо обязательной недели стали предпочитать удлиненные выходные. Сезон, однако, вышел за рамки летних месяцев и распространился на весь год.
Внимательно читайте описание и условия
Ключом к беззаботному отдыху является внимательное ознакомление с условиями предложения. В частности, плата за коммунальные услуги, уборку или рекреационные сборы могут увеличить окончательную стоимость. «В тексте четко указано, что помимо указанной цены необходимо оплатить дополнительные расходы, но в случае коммунальных услуг точная сумма неизвестна и зависит от потребления», — добавляет Марек Мейтнер.
Недоразумения возникают и из-за расположения объекта. «Мы часто получаем замечания о том, что дача находится в дачном поселке. Люди боятся, что будут мешать кому-то, и тогда возникают различные трения», — описывает Мейтнер и добавляет, что иногда предмет жалобы бывает странным. Гости, например, жаловались, что в лесу жужжат пчелы.
Решайте проблемы сразу, а не после отпуска
Любые жалобы лучше решать сразу, лучше всего непосредственно с владельцем объекта отдыха. По прибытии гость должен проверить, есть ли на месте рекламируемое оборудование и работает ли оно.
«Мы являемся порталом, где ответственность лежит на стороне арендодателя, однако, если возникает какая-либо проблема, мы всегда активно вмешиваемся. Мне помогает позвонить всем участникам и помочь достичь соглашения», — рассказывает Мейтнер.
Однако клиенты обычно оставляют свои замечания на конец пребывания. «Люди молчат и оставляют все на потом. У них есть старое представление, что они будут жаловаться после пребывания. Но сегодня это уже не работает. Отельер, арендодатель или туристическое агентство всегда стараются решить проблему сразу, чтобы не испортить отдых клиенту».
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:55
4 ИЮЛЯ 2025
600
13:30
4 ИЮЛЯ 2025
13833
10:30
4 ИЮЛЯ 2025
1035
09:30
4 ИЮЛЯ 2025
798
08:00
4 ИЮЛЯ 2025
1163
19:30
3 ИЮЛЯ 2025
1883
18:00
3 ИЮЛЯ 2025
5343
16:30
3 ИЮЛЯ 2025
1660
10:30
3 ИЮЛЯ 2025
1495
08:00
3 ИЮЛЯ 2025
3430
22:00
2 ИЮЛЯ 2025
3994
21:00
2 ИЮЛЯ 2025
2881
16:30
2 ИЮЛЯ 2025
4679