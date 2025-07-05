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Деньги из фонда на возобновляемые источники энергии идут только на фотоэлектрические установки, критикует NKÚ

Новости и статьи
5 июля 2025
17:00
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В программе под названием «Новые возобновляемые источники энергии в энергетике RES+», на которую идут деньги из Фонда модернизации, не осталось средств на ветряные электростанции и другие возобновляемые источники энергии. Вся поддержка до сих пор шла исключительно на фотоэлектрические электростанции. Об этом свидетельствуют результаты проверки Высшего контрольного органа (NKÚ).
NKÚ хотел прежде всего проверить, были ли средства, выделенные на поддержку возобновляемых источников энергии, в частности в период с 2021 по 2023 год, эффективно и в соответствии с правилами использованы Министерством окружающей среды и Государственным фондом окружающей среды.





Проекты из четырех конкурсов указанной программы, которые проверило ведомство, — с субсидиями в размере 12 миллиардов крон и общей запланированной новой установленной мощностью 2,2 гигаватта — удвоят мощность солнечных электростанций в Чехии по сравнению с 2022 годом.

Однако в прошлом году правительство приняло решение, что к 2030 году 30% потребляемой энергии будет поступать из возобновляемых источников, напоминает ведомство. Поэтому необходимо подключить к сети фотоэлектрические электростанции с пиковой мощностью 10,1 гигаватта и ветряные электростанции мощностью 1,5 гигаватта.





NKÚ обнаружило, что субсидии выгодны домохозяйствам, которые получают больше денег. При этом поддержка строительства фотоэлектрических установок в домохозяйствах или на общественных зданиях приносит в пять раз меньшую установленную мощность по сравнению с суммой, предоставляемой предпринимателям.





В то же время ведомство пришло к выводу, что министерство и фонд охраны окружающей среды недостаточно стимулировали инвестиции в накопление электроэнергии. В то время как для предпринимателей средняя субсидия на один киловатт пиковой мощности составляла 5 500 крон, для домохозяйств, муниципалитетов и муниципальных организаций она составляла в среднем до 29 700 крон.





NKÚ обращает внимание на то, что если в период с 2025 по 2030 год доходы Модернизационного фонда, которые зависят от динамики цен на квоты на выбросы, не увеличатся, и в то же время будут реализованы уже обоснованные инвестиции из программы RES+, в фонде не будет средств для финансирования других возобновляемых источников энергии.





Что касается структуры получателей из числа предпринимателей, NKÚ установил, что более 9 миллиарда крон, то есть три четверти поддержки из проверенных заявок RES+, получили только 219 из 725 проектов. Крупнейший получатель получит средства в размере 4,4 миллиарда крон на 49 проектов.
экология Чехия
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