Деньги из фонда на возобновляемые источники энергии идут только на фотоэлектрические установки, критикует NKÚ

NKÚ хотел прежде всего проверить, были ли средства, выделенные на поддержку возобновляемых источников энергии, в частности в период с 2021 по 2023 год, эффективно и в соответствии с правилами использованы Министерством окружающей среды и Государственным фондом окружающей среды.













Проекты из четырех конкурсов указанной программы, которые проверило ведомство, — с субсидиями в размере 12 миллиардов крон и общей запланированной новой установленной мощностью 2,2 гигаватта — удвоят мощность солнечных электростанций в Чехии по сравнению с 2022 годом.

















Однако в прошлом году правительство приняло решение, что к 2030 году 30% потребляемой энергии будет поступать из возобновляемых источников, напоминает ведомство. Поэтому необходимо подключить к сети фотоэлектрические электростанции с пиковой мощностью 10,1 гигаватта и ветряные электростанции мощностью 1,5 гигаватта.

NKÚ обнаружило, что субсидии выгодны домохозяйствам, которые получают больше денег. При этом поддержка строительства фотоэлектрических установок в домохозяйствах или на общественных зданиях приносит в пять раз меньшую установленную мощность по сравнению с суммой, предоставляемой предпринимателям.

























В то же время ведомство пришло к выводу, что министерство и фонд охраны окружающей среды недостаточно стимулировали инвестиции в накопление электроэнергии. В то время как для предпринимателей средняя субсидия на один киловатт пиковой мощности составляла 5 500 крон, для домохозяйств, муниципалитетов и муниципальных организаций она составляла в среднем до 29 700 крон.

NKÚ обращает внимание на то, что если в период с 2025 по 2030 год доходы Модернизационного фонда, которые зависят от динамики цен на квоты на выбросы, не увеличатся, и в то же время будут реализованы уже обоснованные инвестиции из программы RES+, в фонде не будет средств для финансирования других возобновляемых источников энергии.













Что касается структуры получателей из числа предпринимателей, NKÚ установил, что более 9 миллиарда крон, то есть три четверти поддержки из проверенных заявок RES+, получили только 219 из 725 проектов. Крупнейший получатель получит средства в размере 4,4 миллиарда крон на 49 проектов.