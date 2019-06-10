Нотариальный документ 1406 года продан на аукционе за 18 млн крон

Нотариальный документ 1406 года, касающийся спора о наследстве того времени, был продан за 18,2 млн крон на аукционе Galerie 1 Art Consulting. Документ приобрела Национальная библиотека, сообщил директор галереи Йиржи Рыбарж.

Фото: Michaela Říhová, ČTK

Аукцион прошел в воскресенье, 9 июня. Стартовая цена лота составляла 3 млн крон. Это публикация решения Блажея из Стражне в споре о наследстве ученого Пражского университета Яна из Боротина против Пехова из Боротина. По словам организаторов аукциона, документ важен для понимания имущественных отношений и имущественных споров того времени. Он содержит информацию о процессе, когда судья, действуя по принуждению обеих сторон спора, выходит за рамки теории права в отсутствие документальных доказательств и произносит «на основе Евангелия Иисуса Христа».

«Этот документ имеет большое значение для Национальной библиотеки. Сегодня в наших фондах есть брошюры и документы, которые теоретически описывают закон и содержание процессов того времени, но благодаря данной рукописи мы видим, какой была юридическая практика», — пояснил Мартин Коканда, директор Национальной библиотеки.

Источник: novinky.cz