Прага выступила против строительства Марианской колонны на Староместской площади

В субботу активисты, выступающие за восстановление Марианской колонны на Староместской площади, вновь разобрали часть каменной мостовой, чтобы начать строительство. Мэр Праги заявил, что инициаторы проекта не имеют права проводить здесь какие-либо работы.

«Я сожалею, что усилия по восстановлению Марианской колонны сопровождаются неоднократными нарушениями. В субботу скульптор Петр Ваня начал без разрешения демонтировать плитку на Староместской площади. Более того, эта незаконная деятельность сопровождалась млоитвой», — заявил мэр Праги Зденек Гржиб.

Брат скульптора Томаш Ваня утверждает, что у них есть разрешение на строительство. Однако мэр города заявил, что этого недостаточно. «Территория Староместской площади принадлежит Праге. Если кто-то хочет что-то построить на чужой земле, недостаточно просто разрешения на строительство, также должно быть разрешение владельца. Как город мы должны защищать право собственности. Пражский городской совет четко заявил, что не заинтересован в Марианской колонне на Староместской площади, и не дал разрешения», — сказал Гржиб, поблагодарив сотрудников полиции за то, что они предотвратили нарушение и не разрешили активистам продолжить их деятельность.

Марианская колонна из песчаника, увенчанная фигурой Девы Марии, была воздвигнута на центральной площади Старого Города в 1652 году. Ее автором был Ян Йиржи Бендл, мастер раннего чешского барокко. Постамент обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи. Колонна была воздвигнута как символ благодарности Деве Марии за успешную оборону Праги от шведов. В 1918 году конструкцию снесли как символ габсбургской монархии. Сейчас речь идет об установке реплики.

Источник: lidovky.cz