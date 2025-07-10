Правительство Чехии одобрило закупку 11 вертолетов для полиции за 5,5 миллиарда крон
10 июля 2025
12:00
457
Правительство одобрило закупку 11 легких вертолетов для авиационной службы полиции Чешской Республики. Заказ был одобрен на максимальную сумму 5,54 миллиарда крон. Первые три вертолета должны быть поставлены в 2027 году. Новая техника должна улучшить готовность полиции к чрезвычайным ситуациям, таким как пожары, наводнения, миграционные волны или пандемии. В то же время, по данным министерства, снизятся эксплуатационные расходы на существующую технику.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел в пресс-релизе.
«Готовность к действию авиационной службы полиции Чешской Республики является необходимым условием для того, чтобы мы могли реагировать на обычные вызовы, а также на чрезвычайные ситуации, включая стихийные бедствия, которые мы переживаем в последние годы. Поэтому обновление оборудования и приобретение вертолетов является абсолютной необходимостью», — заявил в пресс-релизе министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
Пресс-секретарь министерства Адам Рёзлер добавил, что использование полицейских вертолетов в операциях по обеспечению безопасности и спасательных операциях часто является единственной возможностью для служб интегрированной системы спасения быстро и эффективно вмешаться. По его словам, они выступают ключевым средством поддержки, например, для подразделений быстрого реагирования, как при выполнении обычных служебных обязанностей, так и в чрезвычайных ситуациях. При этом нынешняя техника часто старше 30 лет.
Залог в размере 554 миллионов крон будет выплачен Министерством внутренних дел из бюджета этого года, а дальнейшие расходы, по словам Рёзлера, будут предусмотрены в проектах государственного бюджета до 2030 года.
«Реализация государственного заказа одобрена на максимальную сумму 5,54 миллиарда крон», — добавил Рёзлер.
По словам пресс-секретаря, приобретение вертолетов основано на концепции авиационной службы полиции Чешской Республики до 2032 года. Концепция предусматривает закупку трех тяжелых вертолетов и 11 легких вертолетов, два из которых после 2028 года будут служить в авиационной спасательной службе. Концепция также включает запланированную закупку 112 дронов и новых служебных транспортных средств.
«Готовность к действию авиационной службы полиции Чешской Республики является необходимым условием для того, чтобы мы могли реагировать на обычные вызовы, а также на чрезвычайные ситуации, включая стихийные бедствия, которые мы переживаем в последние годы. Поэтому обновление оборудования и приобретение вертолетов является абсолютной необходимостью», — заявил в пресс-релизе министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
Пресс-секретарь министерства Адам Рёзлер добавил, что использование полицейских вертолетов в операциях по обеспечению безопасности и спасательных операциях часто является единственной возможностью для служб интегрированной системы спасения быстро и эффективно вмешаться. По его словам, они выступают ключевым средством поддержки, например, для подразделений быстрого реагирования, как при выполнении обычных служебных обязанностей, так и в чрезвычайных ситуациях. При этом нынешняя техника часто старше 30 лет.
Залог в размере 554 миллионов крон будет выплачен Министерством внутренних дел из бюджета этого года, а дальнейшие расходы, по словам Рёзлера, будут предусмотрены в проектах государственного бюджета до 2030 года.
«Реализация государственного заказа одобрена на максимальную сумму 5,54 миллиарда крон», — добавил Рёзлер.
По словам пресс-секретаря, приобретение вертолетов основано на концепции авиационной службы полиции Чешской Республики до 2032 года. Концепция предусматривает закупку трех тяжелых вертолетов и 11 легких вертолетов, два из которых после 2028 года будут служить в авиационной спасательной службе. Концепция также включает запланированную закупку 112 дронов и новых служебных транспортных средств.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
10 ИЮЛЯ 2025
102
15:00
10 ИЮЛЯ 2025
357
13:30
10 ИЮЛЯ 2025
455
22:00
9 ИЮЛЯ 2025
1421
16:30
9 ИЮЛЯ 2025
917
09:30
9 ИЮЛЯ 2025
1688
08:00
9 ИЮЛЯ 2025
860
16:30
8 ИЮЛЯ 2025
1411
15:00
8 ИЮЛЯ 2025
3215
13:30
8 ИЮЛЯ 2025
2240
12:00
8 ИЮЛЯ 2025
4352