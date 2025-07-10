Правительство Чехии одобрило закупку 11 вертолетов для полиции за 5,5 миллиарда крон

Новости 420on 10 июля 2025 12:00 457

Правительство одобрило закупку 11 легких вертолетов для авиационной службы полиции Чешской Республики. Заказ был одобрен на максимальную сумму 5,54 миллиарда крон. Первые три вертолета должны быть поставлены в 2027 году. Новая техника должна улучшить готовность полиции к чрезвычайным ситуациям, таким как пожары, наводнения, миграционные волны или пандемии. В то же время, по данным министерства, снизятся эксплуатационные расходы на существующую технику.