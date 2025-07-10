Европейский парламент одобрил 114 миллионов евро для Чехии на помощь после прошлогодних наводнений

Новости 420on 10 июля 2025 10:30 537

Европейский парламент сегодня одобрил выделение 114 миллионов евро (около 2,8 миллиарда чешских крон) Чешской Республике после прошлогодних наводнений. Эта сумма является частью более широкого пакета помощи в связи с наводнениями на сумму 280 миллионов евро (6,9 миллиарда крон), который, помимо Чешской Республики, включает также Словакию, Польшу, Австрию, Молдову и Боснию и Герцеговину.