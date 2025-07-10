Европейский парламент одобрил 114 миллионов евро для Чехии на помощь после прошлогодних наводнений
10 июля 2025
10:30
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Европейский парламент сегодня одобрил выделение 114 миллионов евро (около 2,8 миллиарда чешских крон) Чешской Республике после прошлогодних наводнений. Эта сумма является частью более широкого пакета помощи в связи с наводнениями на сумму 280 миллионов евро (6,9 миллиарда крон), который, помимо Чешской Республики, включает также Словакию, Польшу, Австрию, Молдову и Боснию и Герцеговину.
За выделение средств из Фонда солидарности ЕС (EUSF), который позволяет возмещать расходы на восстановление территорий после стихийных бедствий, проголосовали 643 депутата, 13 были против и 35 воздержались.
В мае Европейская комиссия предложила оказать помощь странам, пострадавшим от разрушительных наводнений в сентябре и октябре прошлого года. Чехия подала заявку на получение помощи из фонда в декабре.
Согласно утвержденному сегодня проекту, Чехия получит 114 миллиона евро, Словакия — 2,1 миллиона евро, Польша — 76 миллионов евро, Австрия — 42,8 миллиона евро, Босния и Герцеговина — 45,7 миллиона евро, а Молдова — 195 200 евро. Из средств EUSF можно оплатить, например, ремонт общественного имущества, такого как транспортная инфраструктура, школьные и медицинские учреждения, или очистку пострадавших районов и охрану культурного наследия.
Докладчик по проекту, польский евродепутат Анджей Халицкий из Европейской народной партии (ЕНП), отметил, что стихийные бедствия становятся все более частыми и ЕС должен быть готов оказать эффективную и быструю помощь. Он также указал, что одобренная сегодня помощь стала возможной благодаря увеличению средств фонда солидарности в прошлом году.
«Когда мы иногда спрашиваем, что делает для нас ЕС, это конкретный и ощутимый пример», — заявила евродепутат Дануше Нерудова. При этом она подчеркнула, что на основании одобренного сегодня проекта Чешская Республика получит из ЕФСБ больше всех.
По словам депутата Маркеты Грегорской из фракции Зеленых, эти средства являются возможностью «не только для восстановления, но и для инвестиций в предотвращение будущих ущербов». «Сейчас будет важно, чтобы государство и муниципалитеты быстро подготовили качественные проекты, иначе эти средства будут утрачены. Помощь из Брюсселя имеет смысл только в том случае, если мы умеем ее эффективно использовать», — добавила евродепутат.
По данным Министерства финансов Чехии, европейский взнос на возмещение ущерба зависит от общей суммы ущерба, нанесенного наводнениями. «Таким образом, Чешская Республика выполнила критерии для признания стихийного бедствия серьезным, что позволяет ей получить взнос в размере до 2,85 миллиарда крон. Предложенный взнос соответствует нашим ожиданиям», — заявила в мае пресс-секретарь министерства Петра Водстрчилова.
Общий ущерб от сентябрьских наводнений, которые затронули в основном Моравско-Слезскую и Оломоуцкую области, по данным правительства, составил 70,6 миллиарда крон. Из них около 25 миллиардов крон составил ущерб частной собственности граждан и предприятий, а около 45 миллиардов крон — ущерб государственному имуществу, имуществу краев и муниципалитетов.
С момента своего создания в 2002 году EUSF выделил более 9,6 миллиарда евро на преодоление 136 крупных кризисов, включая 116 стихийных бедствий и 20 чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
Деньги из ЕС будут использованы для возмещения расходов, которые государство уже понесло в связи с последствиями наводнений.
Вклад в размере 114 миллионов евро из Фонда солидарности ЕС, который Европейский парламент одобрил для Чехии, поступит в государственный бюджет и будет использован для возмещения расходов, которые государство уже понесло в связи с ликвидацией последствий прошлогодних наводнений. Об этом сообщило Министерство финансов в ответ на запрос ČTK. Перечисление средств министерство ожидает в конце этого или начале следующего года.
«Взнос будет перечислен одним платежом на счет Национального фонда и поступит в государственный бюджет. С момента получения взноса начнется 18-месячный срок его реализации. Европейской комиссии будут представлены отчеты о сумме взноса и соответствующих расходах, например, на ремонт транспортной инфраструктуры и водохозяйственных объектов, которые были произведены из государственного бюджета с 12 сентября 2024 года в связи с ликвидацией последствий наводнений», — сообщила ЧТК пресс-секретарь министерства Петра Водстрчилова.
В мае Европейская комиссия предложила оказать помощь странам, пострадавшим от разрушительных наводнений в сентябре и октябре прошлого года. Чехия подала заявку на получение помощи из фонда в декабре.
Согласно утвержденному сегодня проекту, Чехия получит 114 миллиона евро, Словакия — 2,1 миллиона евро, Польша — 76 миллионов евро, Австрия — 42,8 миллиона евро, Босния и Герцеговина — 45,7 миллиона евро, а Молдова — 195 200 евро. Из средств EUSF можно оплатить, например, ремонт общественного имущества, такого как транспортная инфраструктура, школьные и медицинские учреждения, или очистку пострадавших районов и охрану культурного наследия.
Докладчик по проекту, польский евродепутат Анджей Халицкий из Европейской народной партии (ЕНП), отметил, что стихийные бедствия становятся все более частыми и ЕС должен быть готов оказать эффективную и быструю помощь. Он также указал, что одобренная сегодня помощь стала возможной благодаря увеличению средств фонда солидарности в прошлом году.
«Когда мы иногда спрашиваем, что делает для нас ЕС, это конкретный и ощутимый пример», — заявила евродепутат Дануше Нерудова. При этом она подчеркнула, что на основании одобренного сегодня проекта Чешская Республика получит из ЕФСБ больше всех.
По словам депутата Маркеты Грегорской из фракции Зеленых, эти средства являются возможностью «не только для восстановления, но и для инвестиций в предотвращение будущих ущербов». «Сейчас будет важно, чтобы государство и муниципалитеты быстро подготовили качественные проекты, иначе эти средства будут утрачены. Помощь из Брюсселя имеет смысл только в том случае, если мы умеем ее эффективно использовать», — добавила евродепутат.
По данным Министерства финансов Чехии, европейский взнос на возмещение ущерба зависит от общей суммы ущерба, нанесенного наводнениями. «Таким образом, Чешская Республика выполнила критерии для признания стихийного бедствия серьезным, что позволяет ей получить взнос в размере до 2,85 миллиарда крон. Предложенный взнос соответствует нашим ожиданиям», — заявила в мае пресс-секретарь министерства Петра Водстрчилова.
Общий ущерб от сентябрьских наводнений, которые затронули в основном Моравско-Слезскую и Оломоуцкую области, по данным правительства, составил 70,6 миллиарда крон. Из них около 25 миллиардов крон составил ущерб частной собственности граждан и предприятий, а около 45 миллиардов крон — ущерб государственному имуществу, имуществу краев и муниципалитетов.
С момента своего создания в 2002 году EUSF выделил более 9,6 миллиарда евро на преодоление 136 крупных кризисов, включая 116 стихийных бедствий и 20 чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
Деньги из ЕС будут использованы для возмещения расходов, которые государство уже понесло в связи с последствиями наводнений.
Вклад в размере 114 миллионов евро из Фонда солидарности ЕС, который Европейский парламент одобрил для Чехии, поступит в государственный бюджет и будет использован для возмещения расходов, которые государство уже понесло в связи с ликвидацией последствий прошлогодних наводнений. Об этом сообщило Министерство финансов в ответ на запрос ČTK. Перечисление средств министерство ожидает в конце этого или начале следующего года.
«Взнос будет перечислен одним платежом на счет Национального фонда и поступит в государственный бюджет. С момента получения взноса начнется 18-месячный срок его реализации. Европейской комиссии будут представлены отчеты о сумме взноса и соответствующих расходах, например, на ремонт транспортной инфраструктуры и водохозяйственных объектов, которые были произведены из государственного бюджета с 12 сентября 2024 года в связи с ликвидацией последствий наводнений», — сообщила ЧТК пресс-секретарь министерства Петра Водстрчилова.
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