Названы победители 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах

Вечером в субботу, 6 июля, Международный кинофестиваль в Карловых Варах завершился церемонией награждения лауреатов. Главный приз, Хрустальный глобус ($25 тысяч), получила семейная драма «Отец» (Bashtata) совместного производства Болгарии и Греции, снятая режиссерами Кристиной Грозевой и Петаром Валхановым.

Фото: Film Servis Festival Karlovy Vary. Комада фильма «Отец»

Специальная премия жюри ($15 тысяч) досталась немецкой картине «Лара» (Lara) Яна Оле Герштера. Лучшим режиссером признан Тим Милантс (Бельгия), снявший фильм «Патрик» (De Patrick).

Приз за лучшую женскую роль получила Коринна Харфуш («Лара»), за мужскую награжден Милан Ондрик («Да будет свет», Чехия/Словения).

Особых премий удостоены картина «Августовская мадонна» (La virgen de agosto, Испания) и молодая актриса Антониа Гизен (Antonia Giesen) за роль в фильме «Человек будущего» (El hombre del futuro, Чили/Аргентина).

Главную премию в конкурсной программе «На восток от Запада» ($15 тысяч) получила драма «Бык» российского режиссера Бориса Акопова, а специальную ($10 тысяч) — лента «Мои мысли тихие» украинского режиссера Антонио Лукича.

Режиссер Борис Акопов. Фото Film Servis Festival Karlovy Vary

Главную награду в конкурсной программе документальных фильмов жюри присудило картине режиссера Ксении Охапкиной «Бессмертные» (Surematu, совместное произвдство Эстонии и Латвии).

Хрустальные глобусы за вклад в развитие мирового кинаметографа получили американские актрисы Джулианна Мур и Катриша Кларксон, посетившие Карловы Вары, а награду президента фестиваля за вклад в развитие чешской кинематографии — оператор-постановщик Владимир Смутны.

Актриса Патриша Кларксон. Фото Film Servis Festival Karlovy Vary

54-й кинофестиваль принял 12 521 аккредитованного посетителя, включая 605 представителей прессы. В киносмотре участвовало 177 фильмов — 156 художественных и 29 документальных. В 34 случаях речь шла о международной премьере. На 497 кинопоказов был продан 139 271 билет.

Следующий, 55-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 3 по 11 июля 2020 года.

Источник: пресс-служба кинофестиваля