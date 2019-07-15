За четыре часа люди купили 5000 юбилейных банкнот с портретом Карела Готта

Утром в воскресенье сотни людей под дождем ждали, когда начнется продажа юбилейной евробанкноты с портретом чешской легенды — певца Карела Готта. Перед началом акции полиция вынуждена была принять меры безопасности из-за оставленного перед магазином Supraphon Musicpoint чемодана.

Фото: Petr Horník, Právo

Продажу банкнот проводила компания Supraphon Musicpoint. Полиция была на месте рано утром 14 июля. «Около 800 человек собрались перед магазином, когда был найден брошенный чемодан. Вызванный на место пиротехник выяснил, что в чемодане одежда», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Юбилейная банкнота евро вызвала большой резонанс среди поклонников певца. «С идеей выступил Радим Вацлавик. Это наш коллега, эксперт по историческим чехословацким банкнотам. Поскольку Карел Готт является иконой чехословацкой современной музыки и в этом году ему исполняется 80 лет, Вацлавик предположил, что будет очень интересно напечатать юбилейную банкноту с портретом певца», — пояснил Владислав Клайбан, генеральный директор компании Nunofia, которая выпустила памятные «деньги».

Банкноты с номинальной стоимостью ноль евро продавались по 50 крон за штуку. Они изготовлены из 100% хлопковой бумаги, используемой для производства настоящих евро, и содержат некоторые защитные элементы, например голограмму. Каждое изделие имеет свой серийный номер.

За четыре часа все сувениры были проданы. В социальных сетях уже появились объявления перекупщиков с предложением продать памятную банкноту по цене 5000 крон и выше.

Источник: novinky.cz