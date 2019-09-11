Археологи в Чехии обнаружили место захоронения цыган, работавших в концлагере

Археологи Западночешского университета города Пльзень нашли в Летах (Южночешский край) место захоронения жертв концлагеря, в котором работали цыгане. Музей цыганской культуры хочет создать на этом месте новый памятник и открыть его до 2023 года.

Трудовой лагерь в Летах был открыт в 1940 году, в основном там работали цыгане. В 1942 году лагерь был превращен в концентрационный. С августа 1942 года по май 1943 года через него прошло более 1300 человек, 326 из которых здесь погибли, а более 500 были отправлены в Освенцим. Согласно письменным источникам, на территории лагеря было похоронено в общей сложности 120 заключенных, в том числе 77 детей.

«Для нас очень важно, что нам удалось найти могилы погибших именно там, где мы ожидали обнаружить место захоронения. Также важно, чтобы это место стало мемориальным», — сказал Ченек Ружичка, выживший в лагере в Летах.

«Проект будущего памятника планируется подготовить в следующем году, тендер среди компаний мы объявим в сентябре. Результаты станут известны в апреле или мае 2020 года», — добавила директор Музея цыганской культуры Яна Хорватова.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz