Писатель Милан Кундера спустя 40 лет вновь получил гражданство Чехии

Свидетельство о получении гражданства 90-летнему писателю, проживающему во Франции, 28 ноября вручил посол Чехии Петр Друлак. Дипломат сообщил, что никакой торжественной церемонии «со знаменем и гимном» не было, а Кундера продемонстрировал искреннюю радость.

Фото: Francois Lochon / Gamma-Rapho via Getty Images

Милан Кундера иммигрировал из Чехословакии в 1974 году, а в 1979 году, после публикации романа «Книга смеха и забвения», был лишен гражданства. В 1981 году стал гражданином Франции.

После ноября 1989 года Кундера несколько лет посещал Чехословакию, а затем — Чехию, в 1995 году президент Вацлав Гавел наградил его медалью «За заслуги». С инициативой вернуть Кундере гражданство Чехии в прошлом году выступил премьер-министр Андрей Бабиш, встречаясь с писателем в Париже.

Милан Кундера родился в Брно 1 апреля 1929 года. На его счету десять опубликованных романов, самый известный из которых, пожалуй, «Невыносимая легкость бытия», а также пьесы, эссе, сборники поэзии. Кундера относится к числу писателей, произведения которых наиболее часто переводятся на иностранные языки. В последние десятилетия он пишет не на чешском, а на французском.

Источник: ceskenoviny.cz