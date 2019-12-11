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Чешский студент собрал «Тысячелетнего сокола» из 70 тысяч деталей лего

Чешский студент собрал «Тысячелетнего сокола» из 70 тысяч деталей лего

Дмитрий Иволга 145 0
16-летний Радек Попик из деревни Мезина в Моравскосилезском крае собрал из конструктора модель корабля из «Звездных войн». Модель, созданная по собственному проекту студента, официально внесена в Кингу рекордов Чехии.
Фото: Deník / Denisa Šimanová
Чешский студент собрал «Тысячелетнего сокола» из 70 тысяч деталей лего

Достижение было зарегистрировало агентством Dobrý den в городе Пелгржимове. Размер звездолета составляет 163 на 118 см. Это в три раза больше, чем серийный «Тысячелетний сокол» (Millennium Falcon), выпускаемый лего. Большая часть из 70 использованных деталей — серого цвета. Общая стоимость материала составила около 27 тысяч крон, при этом парень старался использовать детали поменьше, так как они дешевле.

Молодой человек работал над проектом с 4 декабря 2017 года по 21 июля 2018 года, преимущественно по выходным, но иногда, как утверждает он сам, до 46 часов подряд. Модель он собирал в помещении над гаражом.

У «Тысячелетнего сокола» детально проработан не только экстерьер, но и интерьер. Например, внутри есть шахматный столик, как в сценах киносаги.

В планах Радека собрать новую модель, чтобы установить мировой рекорд. Сейчас достижение принадлежит конструкции, собранной австралийцем. Ее длина — около 4 метров.

Источник: idnes.cz 

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