В Чехии усиливается радикализация молодежи в интернете — отчет контрразведки





В большинстве случаев ключевым фактором радикализации не являлась какая-либо идеология. Гораздо чаще молодые люди увлекались насилием как таковым и стремились стать частью онлайн-сообщества единомышленников. Возраст этих радикализированных граждан составлял от 13 до 21 года, при этом почти все они имели чешское гражданство

Основные платформы, через которые происходило их общение, — Telegram и TikTok. При этом большинство участников подобных сообществ друг с другом лично не были знакомы и объединялись исключительно в цифровом пространстве. Радикализация, как правило, проходила автономно, без прямого контакта с организованными экстремистскими группировками.









Однако контрразведка зафиксировала случай, когда 21-летний гражданин Чехии находился в контакте с вербовщиками террористической организации «Исламское государство» через Telegram.

Попытка теракта на «Прайде»





BIS напомнила и об инциденте, который вызвал большой общественный резонанс в прошлом году. Речь идет о несовершеннолетнем чехе, оказавшемся под арестом по подозрению в подготовке теракта на фестивале «Прайд» в Братиславе — крупнейшем публичном ЛГБТК+ мероприятии в Словакии. Молодой человек был сооснователем экстремистской группы в Telegram, члены которой взаимно радикализировали друг друга. За деятельностью этой группы следили не только чешские спецслужбы, но и иностранные разведки с мая 2024 года.

Алгоритмы социальных сетей как катализатор

По мнению BIS, значительный вклад в процесс радикализации вносят алгоритмы соцсетей. Эти алгоритмы все точнее подбирают пользователям контент, включая экстремистский, на основе их интересов и активности. Контрразведка подчеркивает, что тяга к подобным материалам зачастую коренится в личных проблемах: социальной изоляции, отсутствии поддержки, нехватке общения или внимания со стороны окружения. Поэтому, считают специалисты, вернуть таких молодых людей к нормальной жизни возможно, но требует системной работы.





Особое внимание BIS уделяет феномену так называемой «кроличьей норы» (rabbit hole). Это ситуация, когда пользователь все чаще кликает на материалы определенной тематики, после чего алгоритмы соцсетей начинают подсовывать ему все более радикальный и односторонний контент. Так человек оказывается в информационном пузыре, что искажает его восприятие реальности.





Дезинформация и ИИ — новая угроза





Отдельной проблемой, на которую указывает контрразведка, стало использование искусственного интеллекта для распространения дезинформации. По данным BIS, управляемые ИИ-аккаунты (боты) уже сейчас способны вести дискуссии, комментировать посты, имитируя живое общение, и таким образом повышать доверие к ложной информации. Кроме того, с помощью нейросетей можно массово генерировать качественный фейковый контент, превращая искусственный интеллект в « оружие массового информационного обмана».

Что предлагает BIS

В условиях медленной и сложной регулировки социальных сетей чешская контрразведка предлагает сосредоточиться на повышении цифровой грамотности пользователей. BIS утверждает, что для здорового демократического общества крайне важно, чтобы граждане понимали, как работают алгоритмы соцсетей, и критически относились к получаемой информации, формируя мнение не только на основании контента, выбранного для них машиной.





Отчет BIS за 2024 год наглядно демонстрирует, как цифровая среда способна стать фактором, влияющим на безопасность и общественную стабильность, и требует как со стороны государства, так и общества более ответственного подхода к онлайн-пространству.