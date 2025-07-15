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Сильные грозы накроют Чехию: метеорологи объявили штормовое предупреждение

Новости и статьи
15 июля 2025
15:40
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Сегодня, 15 июля, Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) объявил штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных гроз, которые затронут в первую очередь северную часть страны. По данным синоптиков, грозовая активность в Чехии продлится до ночи, когда опасная погода сместится на территорию Моравии.
Стихия будет сопровождаться резкими порывами ветра, кратковременными, но интенсивными ливнями и возможным выпадением града диаметром до двух сантиметров.

Как пояснили специалисты ČHMÚ, грозы будут формироваться на холодном атмосферном фронте, который сегодня движется через территорию Чехии с запада на восток. Наибольшую силу они наберут на севере страны.

«Днём и вечером ожидаем местами грозы, преимущественно в северной половине страны, сопровождаемые порывами ветра 60–75 км/ч, локальными кратковременными ливнями с количеством осадков до 30 мм и градом размером до двух сантиметров», — сообщается в официальном предупреждении метеорологов.

Ливни могут привести к подтоплениям в подземных переходах, под мостами, в подвалах и низинных районах, а также к подъёму уровня небольших водоёмов и ручьёв. Опасность представляют и сильные порывы ветра, которые способны ломать ветви деревьев и вызывать перебои в движении транспорта.

Для оперативного отслеживания угрозы подтоплений можно воспользоваться официальным приложением Indikátor přívalových povodní, разработанным ČHMÚ для мониторинга рисков локальных паводков.

Грозы будут локальными, но местами очень интенсивными
Предупреждение первой степени также выпустили эксперты европейского экспериментального метеорологического проекта ESTOFEX. По их данным, ситуацию осложняет повышенный вертикальный сдвиг ветра.

Сильную активность ожидают в северной части Чехии. На юге страны гроза будет значительно слабее, а на юге и юго-востоке Моравии — лишь единичные случаи.

Заметное похолодание
Прохождение холодного фронта принесёт в Чехию значительное понижение температуры воздуха — более чем на 5 °C. При этом в среду сохранятся кратковременные дожди и грозы, но они будут слабее, чем во вторник.
погода Чехия
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