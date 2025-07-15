В Южной Моравии чаще всего совершали самоубийства женатые мужчины







По данным Краевого управления Чешского статистического управления в Брно , самоубийства составляют около 1% от общего числа смертей в регионе. Среди погибших было 122 мужчины и 27 женщин. «С точки зрения семейного положения в 2024 году среди самоубийц Южной Моравии доминировали женатые мужчины — их доля составила 44,3%», — сообщил Томаш Свозил из статистического ведомства. Доля одиноких мужчин составила 37,7%, разведенных — 12,3%.

У женщин картина иная: 37% погибших составляли разведенные, 29,6% — замужние, 18,5% — одинокие.





Наибольшее количество самоубийств произошло в Брно — 50 случаев. Меньше всего трагедий зафиксировано в районе Бржецлав — 9.





По возрастному составу больше всего погибших — 25 человек — были в группе 46–50 лет. Пятеро погибших не достигли 20-летнего возраста. С противоположного конца возрастной шкалы — 12 человек старше 80 лет.





Как и в предыдущие годы, самым распространенным способом стало повешение — его выбрали 82 человека. Еще 17 прыгнули с высоты, 14 отравились, 12 застрелились. К прочим методам относились, например, прыжки под движущийся объект (поезд или автомобиль) и нанесение себе ранений острыми предметами.





Если взглянуть на статистику за последние десять лет, в Южной Моравии покончили с собой 1 544 человека — 1 229 мужчин и 315 женщин. «Среди погибших по собственному выбору традиционно заметно меньше женщин. За минувшее десятилетие они составляли пятую часть от общего числа самоубийц», — отметил Свозил.





С 2004 по 2024 год в регионе добровольно ушли из жизни 3 023 человека. Самым трагическим стал 2013 год — тогда зарегистрировали 183 случая, а самым «спокойным» — 2008-й с 120 случаями самоубийств.