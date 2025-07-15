«Дорогой Петр, Словакия — суверенная страна», — ответил Роберт Фицо на письмо премьера Чехии

Новости 420on 15 июля 2025 12:00 1137

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала написал в воскресенье письмо своему словацкому коллеге. Фиала присоединился к ряду европейских государственных деятелей, которые призывают премьер-министра Словакии не блокировать 18-й пакет санкций против России. Ответ Роберта Фицо не заставил себя долго ждать.