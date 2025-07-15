«Дорогой Петр, Словакия — суверенная страна», — ответил Роберт Фицо на письмо премьера Чехии
15 июля 2025
12:00
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала написал в воскресенье письмо своему словацкому коллеге. Фиала присоединился к ряду европейских государственных деятелей, которые призывают премьер-министра Словакии не блокировать 18-й пакет санкций против России. Ответ Роберта Фицо не заставил себя долго ждать.
«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Петр», — так начал свой ответ председателю чешского правительства словацкий премьер. Слова «Дорогой Петр» он добавил в письмо от руки после официального обращения.
«Словацкая Республика — демократическая и суверенная страна. Мы объединили проект 18-го пакета санкций с предложением Европейской комиссии прекратить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа и просим соответствующие стороны предоставить Словацкой Республике необходимые гарантии, что после 1 января 2028 года Словацкая Республика будет иметь достаточно газа по разумным ценам. Это вопрос национальных интересов Словакии. Прошу вас уважать его», — написал Фицо в официальном письме своему чешскому коллеге.
Он добавил, что его правительство также имеет положительные отношения с Чешской Республикой. Таким образом он отреагировал на слова Фиалы о том, что Словакия ему чрезвычайно близка. «Лучшим ответом на ненужную нервозность в международном пространстве были бы совместные переговоры правительств Словацкой Республики и Чешской Республики, на которые я приглашаю вас в кратчайшие сроки на территорию Словацкой Республики», — заключил Фицо.
В прошлом году Чехия прекратила совместные консультации со Словакией, мотивировав это принципиальными различиями во внешней политике двух стран. Они расходятся во мнениях о причинах российской агрессии на Украине.
Призыв премьер-министра Чешской Республики
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала написал Роберту Фицо письмо, в котором призвал Словакию не блокировать на уровне Европейского союза 18-й пакет санкций против России. Фиала обосновал свою просьбу тесными отношениями между Чехией и Словакией и призвал к совместной ответственности за европейские ценности свободы, безопасности и солидарности. В письме он также напомнил об общей истории и болезненном опыте агрессивной политики Москвы и оккупации и подчеркнул, что сохранение единства и решимости демократического мира имеет ключевое значение в борьбе с российской агрессией.
Фиала также предупредил, что, блокируя санкции, Словакия все больше изолируется в рамках ЕС, и призвал Фицо пересмотреть свою позицию, чтобы способствовать единству европейских государств.
«Словацкая Республика — демократическая и суверенная страна. Мы объединили проект 18-го пакета санкций с предложением Европейской комиссии прекратить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа и просим соответствующие стороны предоставить Словацкой Республике необходимые гарантии, что после 1 января 2028 года Словацкая Республика будет иметь достаточно газа по разумным ценам. Это вопрос национальных интересов Словакии. Прошу вас уважать его», — написал Фицо в официальном письме своему чешскому коллеге.
Он добавил, что его правительство также имеет положительные отношения с Чешской Республикой. Таким образом он отреагировал на слова Фиалы о том, что Словакия ему чрезвычайно близка. «Лучшим ответом на ненужную нервозность в международном пространстве были бы совместные переговоры правительств Словацкой Республики и Чешской Республики, на которые я приглашаю вас в кратчайшие сроки на территорию Словацкой Республики», — заключил Фицо.
В прошлом году Чехия прекратила совместные консультации со Словакией, мотивировав это принципиальными различиями во внешней политике двух стран. Они расходятся во мнениях о причинах российской агрессии на Украине.
Призыв премьер-министра Чешской Республики
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала написал Роберту Фицо письмо, в котором призвал Словакию не блокировать на уровне Европейского союза 18-й пакет санкций против России. Фиала обосновал свою просьбу тесными отношениями между Чехией и Словакией и призвал к совместной ответственности за европейские ценности свободы, безопасности и солидарности. В письме он также напомнил об общей истории и болезненном опыте агрессивной политики Москвы и оккупации и подчеркнул, что сохранение единства и решимости демократического мира имеет ключевое значение в борьбе с российской агрессией.
Фиала также предупредил, что, блокируя санкции, Словакия все больше изолируется в рамках ЕС, и призвал Фицо пересмотреть свою позицию, чтобы способствовать единству европейских государств.
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