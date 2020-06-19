Штрамберк признан историческим городом 2019 года

Штрамберк удостоен почетного звания «Исторический город 2019 года». Диплом и вознаграждение в размере 1 млн крон, предназначенное для дальнейшего развития и сохранения культурного наследия, получила в четверг староста Штрамберка Андрея Главкова.

На территории Штрамберского муниципального заповедника находится 98 памятников культуры. Памятники архитектуры в городе приводят в порядок уже длительное время и на систематической основе. Люди возвращаются в отреставрированные деревянные дома, что также улучшает демографическую ситуацию в городе.

В последние годы в Штрамберке было восстановлено здание приюта 1924 года постройки и отреставрирован собор святого Яна Непомуцкого.

По словам Главковой, в 2019 году в рамках программы на восстановление памятников культурного наследия было израсходовано 2,2 млн крон, а в целом затраты на обновление города с населением 3500 человек превысили 60 млн крон.

«У нас есть почти сто памятников на нашей территории, поэтому мы обязательно найдем наиболее подходящий объект для инвестиций», — сказала староста.

Конкурс на звание «Исторический город года» организован «Объединением исторических резиденций Чехии, Моравии и Силезии» при поддержке Министерства культуры и регионального развития Чешской Республики. Штрамберк уже дважды выходил в финал этого конкурса.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz