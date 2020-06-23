Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи

Потомки аристократической семьи Бартоней из Добенина хотят продать замок в городе Нове-Место-над-Метуйи. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, государство может его купить.

С 2008 года замок, построенный в 1501 году, охраняется как национальный культурный памятник и государство имеет право преимущественной покупки. По словам Бабиша, этим необходимо воспользоваться.

«В Нове-Место-над-Метуйи есть замок, который является памятником культуры, и владельцы хотят его продать, и государство имеет преимущественное право… Было бы хорошо, если бы государство в конечном итоге купило его, чтобы не случилось, что кто-то купил его в частном порядке», — сказал Андрей Бабиш.

Замок изначально был зданием эпохи Возрождения, которое впоследствии было реконструировано в стиле барокко. Владелец текстильной фабрики в Находе Йозеф Бартонь стал владельцем замка в начале 19 века. Однако во время коммунистического режима замок был национализирован. Дворец и земельные участки были возвращены потомкам Бартоней на основании закона о реституциях в 1992 г.

Сейчас замок открыт для посетителей. Он предлагает две обзорные экскурсии и доступ к смотровой башне. Замок посещают около 22 тысяч человек в год

Источник: novinky.cz