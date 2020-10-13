Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.36
USD
23.31
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
10n 7 °C
Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»

Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»

Марина Коханкова 399 0
Чешская академия кино и телевидения (ČFTA) планирует выдвинуть фильм польского режиссера Агнешки Холланд «Шарлатан» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Фото: ČTK
Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»

Академики выбрали ленту «Шарлатан» из десяти чешских художественных и документальных фильмов, присланных продюсерами. Церемония награждения 93-й премией Американской академии киноискусств и наук состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Драма «Шарлатан» — биографический фильм о известном народном целителе в Чехословакии в 30-е годы Яне Миколашеке, который продолжал свою деятельность при нацистской оккупации и при коммунистической власти. И каждая новая власть пыталась использовать его репутацию в своих целях, давая ему взамен покровительство и возможность заниматься своим делом. Главную роль исполнил чешский актер Иван Троян. Мировая премьера «Шарлатана» состоялась на Международном кинофестивале в Берлине в рамках внеконкурсной секции Berlinale Special Gala в марте. В прошлом месяце «Шарлатан» получил награду за лучшую режиссуру на Европейском кинофестивале, проходившем в сербском городе Палич. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

Рассказать всем:
Темы
кино кинорежиссёры Чехия
Читайте
по теме 
Киностудия «Баррандов» приобрела декорации, изображающие Париж XIV века
18.09.2020 11:17 Культура
Киностудия «Баррандов» приобрела декорации, изображающие Париж XIV века
1471 0
Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель
07.09.2020 08:43 Культура
Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель
1862 0
Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится
29.04.2020 11:38 Культура
Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится
1957 0
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
19.02.2020 15:37 Культура
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
4709 0
Последние новости:
13
октября
Где в Чешской Республике коронавирус распространяется быстрее всего?
13.10.2020 12:16 Общество
Где в Чешской Республике коронавирус распространяется быстрее всего?
2741 0
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
13.10.2020 10:30 Экономика
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
970 0
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
13.10.2020 09:21 Общество
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
1231 0
12
октября
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
12.10.2020 22:06 Общество
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
9466 0
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
12.10.2020 12:29 Экономика
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
6100 0
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
12.10.2020 12:11 Экономика
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
1118 0
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
12.10.2020 10:48 Экономика
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
1420 0
С 12 октября в Чехии вступили в силу новые карантинные меры
12.10.2020 08:34 Общество
С 12 октября в Чехии вступили в силу новые карантинные меры
6224 0
10
октября
В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день
10.10.2020 12:42 Общество
В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день
7320 0
09
октября
Бабиш посоветовал чехам всю следующую неделю работать из дома
09.10.2020 14:23 Общество
Бабиш посоветовал чехам всю следующую неделю работать из дома
6967 0


Мобильная версия