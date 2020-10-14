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Памятники в Чехии в этом году посетили 3,6 млн человек

Памятники в Чехии в этом году посетили 3,6 млн человек

Марина Коханкова 314 0
Достопримечательности, находящиеся в ведении Национального института памятников (NPÚ), в этом году посетили 3,6 млн человек. В сравнении с прошлым годом количество посетителей уменьшилось на 1 млн.
Памятники в Чехии в этом году посетили 3,6 млн человек

Об этом сообщила пресс-секретарь NPÚ Яна Хартманова. Из-за пандемии и более короткого сезона выручка от продажи билетов уменьшится по итогам года на 190 млн крон. Меры, принятые правительством весной против распространения коронавируса, отложили начало сезона почти на два месяца, а из-за второй волны сезон пришлось завершить на три недели раньше запланированного срока.

NPÚ управляет сотней государственных замков и других архитектурных объектов в Чехии. Весной этого года памятники закрыли почти на два месяца, но в период летних каникул посещаемость достопримечательностей достигла такого же уровня, как и в предыдущие успешные годы. Самыми посещаемыми памятниками в этом году были замки Леднице, Чески-Крумлов и Глубока над Влтавой. В топ-10 также вошли замки Бечов и Бухловице.

В прошлом году в период с января по конец сентября чешские замки посетили 4,6 млн человек.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия замок памятник туристы
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