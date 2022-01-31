«Славянская эпопея» Альфонса Мухи останется в Праге

Чешская столица сможет разместить цикл из двадцати полотен «Славянская эпопея» Альфонса Мухи во дворце Savarin на Вацлавской площади сроком на 25 лет с отсрочкой в пять лет. Одновременно будет урегулирован спор с одним из наследников — Джоном Мухой, и в зале появится место для выставки семейной коллекции.

Девелоперская компания Welwyn будет отвечать за организацию всего процесса. Это следует из проекта соглашения между администрацией Праги, Фондом Альфонса Мухи и компанией Welwyn, который был одобрен пражскими советниками.

Цикл из двадцати полотен на тему истории славянских народов Альфонс Муха писал 18 лет и посвятил Праге. Первые 11 полотен эпоса были выставлены в пражском Клементинуме в 1919 году, а с 1920 по 1921 год их можно было увидеть в Нью-Йорке и Чикаго. Вся эпопея впервые экспонировалась ​​в 1928 году в Выставочном дворце в Праге, затем картины перешли в ведение Галереи чешской столицы. В 1933 году полотна свернули и положили в хранилище.

Летом прошлого года Прага передала картины Моравскому Крумлову сроком на пять лет при условии, что помещения Моравско-Крумловского замка, где размещены полотна, будут переоборудованы. Реконструкция обошлась в 58 миллионов крон. Требования включали, например, оснащение замка необходимым техническим оборудованием, наличие специальной страховки, современной противопожарной системы и охранного устройства.

Срок аренды составит 25 лет. У столицы будет возможность продлить срок аренды один раз на пять лет на тех же условиях, если город и застройщик не изменят их.

Согласно формулировке соглашения, Welwyn завершит подготовку постоянной экспозиции в течение четырех лет после получения окончательного решения о месте расположения здания Savarin Palace. Решение о зонировании было вынесено в марте 2020 года, но еще не вступило в силу.

В экспозиции также будет место для выставки семейной коллекции. Согласно документу, зал, где будут выставлены картины, должен иметь ширину 23 метра и длину более 60 метров. Полотна должны располагаться друг напротив друга, с расстоянием между ними будет составлять около пятнадцати метров.

Доходы от работы постоянной выставки, то есть от продажи билетов и других мероприятий, будут перечисляться администрации Праги и Фонду Альфонса Мухи. Деньги будут использованы для покрытия прямых расходов на эксплуатацию и управление выставкой. Согласно документу, расходы на содержание постоянной экспозиции оцениваются в 539 крон за квадратный метр в месяц.

Источник: novinky.cz

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