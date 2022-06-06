«После торнадо наступила тишина». Выйдет книга про воспоминания очевидцев трагедии в Чехии

После разрушительного торнадо, пронесшегося в прошлом году по Моравска-Нова-Вес, сначала воцарилась тишина, затем последовали ругательства, которые люди выкрикивали от отчаяния, а ужас сменился благодарностью тем, кто пришел помочь в трудную минуту. Воспоминания непосредственных очевидцев трагедии собраны в новой книге под названием «…а потом наступила тишина». О публикации, которая вышла благодаря Южноморавскому общественному фонду, рассказала один из ее авторов, Клара Кубичкова.

Владимир Молата, который незадолго до трагедии собирал абрикосы в саду со своим отцом, описывает приход торнадо так:

«Я подумал, что скоро пойдет дождь. Будет буря. Поэтому я сказал себе, что уже лучше пособираю и те абрикосы, что не созрели до конца, иначе все и так попадает», — вспоминал Молата. Но оказалась, что это не обычная буря — на них словно надвигалась «коричневая стена клубящихся пыли и песка». В итоге их семья лишилась не только урожая абрикосов, но и двух домов с целым фруктовым садом.

Шесть журналистов собрали ряд похожих историй и снимков, автор которых — фотограф Яна Плавец. В рассказах описывается день, когда пришел торнадо, непосредственные эмоции и действия людей, а также следующий год, полный забот, когда пришлось много работать над восстановлением домов.

«По мере того, как я читал и редактировал 14 историй для книги, я понял, что большинство опрошенных сошлись в одном — когда прекратился грохот сорванных крыш и падающих кирпичей, когда стих страшный рев ветра, все вышли — и смотрели на развалины в молчаливом изумлении. В полной тишине, потому что даже птицы улетели», — сказала Кубичкова. Затем люди на мгновение замолчали, смотря на то, что осталось. «Но только на секунду, а потом сразу начали материться. Поток неприличных слов не прекращался», — цитирует Кубичкова воспоминания местных жителей.

Но после волны ужаса пришла помощь:

«Люди не просто помогали финансово или материально. Они отдавали самое ценное, что у них было, — свои время и энергию», — написала в начале книги Злата Мадержичова из Южноморавского общественного фонда. Проявилась и соседская солидарность. Торнадо снесло заборы между домами.

«Было легко забежать к соседям с коробкой подаренных булочек, которых оказалось слишком много для одной семьи, и поделиться с ними», — описала Мадержичова.

Книгу можно приобрести в Южноморавском общественном фонде или по ссылке, продажи стартуют с 22 июня.



Источник: novinky.cz

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