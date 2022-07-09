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Благотворительный концерт украинской рок-группы «Без обмежень»

Благотворительный концерт украинской рок-группы «Без обмежень»

Партнер рубрики:
Kochy
12 августа
19:33
232
18 сентября в Праге и 22 сентября в Брно состоится благотворительный концерт украинской группы «Без обмежень». Это вторая часть большого концертного тура в поддержку Украины.

Благотворительный концерт украинской рок-группы «Без обмежень»

«Без обмежень» — одна из самых популярных рок-групп Украины. Музыканты собирают многотысячные залы в городах и миллионы прослушиваний на музыкальных площадках. «Без обмежень» — лауреаты музыкальных премий: M1 Music Awards, «Золотая жар-птица».Песни группы сразу же становятся хитами и занимают первые места в хит-парадах. Среди них «Зорі запалали», «Тону», «Героям», «Без неї ніяк», «Листопад», «Вільні люди».

С первых дней войны группа занимается благотворительностью и выступает перед солдатами и жителями освобожденных от оккупации городов Украины.

Собранные на концертах деньги пойдут на помощь украинцам и украинской армии.

Билеты можно купить на сайте ticketportal.cz



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