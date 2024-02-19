Украинский стендап в Праге с 22 по 25 февраля — Благотворительный концерт, Открытый микрофон и Комедийные шоу!

Анастасия Князева 20 февраля 2024 15:45 129

Stand Up Cherry — клуб, который уже больше двух лет успешно проводит в Праге вечера на украинском языке, собирая деньги в поддержку Украины (на сегодняшний день сумма составляет около 900 000 крон). На этой неделе там пройдет масштабная программа, где каждый найдет мероприятие себе по вкусу.