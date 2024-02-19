Украинский стендап в Праге с 22 по 25 февраля — Благотворительный концерт, Открытый микрофон и Комедийные шоу!
20 февраля 2024
15:45
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Stand Up Cherry — клуб, который уже больше двух лет успешно проводит в Праге вечера на украинском языке, собирая деньги в поддержку Украины (на сегодняшний день сумма составляет около 900 000 крон). На этой неделе там пройдет масштабная программа, где каждый найдет мероприятие себе по вкусу.
22 февраля, 19:00, четверг — Шоу «Почти Новости» — вход свободный
Излюбленный многими формат, где опытные комики в юмористическом ключе обсуждают и разгоняют актуальные новости.
Забронировать места
23 февраля, 19:00, пятница — Шоу «Казахский One Line. Съемка» — вход за донат
Шоу комедийной импровизации в жанре «вопрос-ответ» родом из Казахстана (как и ведущий). Какую фразу можно сказать во время крещения и на стендапе? Все это вы узнаете в пятницу — не забудьте красиво одеться, ведь будет проходить съемка.
Забронировать места
25 февраля, 19:00, воскресенье — «Открытый Микрофон» — вход свободный
Начинающие и опытные комики проверяют свои новые шутки на сцене, и именно вам решать, что станет хитом. Выступить может любой желающий, а комедия формируется на ваших глазах — такое нельзя пропустить.
Забронировать места
И наконец, 24 февраля в 19:00 состоится большой Благотворительный Стендап с лучшими стендаперами Праги. Вход за любой донат. 100% прибыли пойдет на поддержку ВСУ.
В этот трагический день, который 2 года назад изменил наши жизни, комики Stand Up Cherry не могут остаться в стороне и сделают то, что делали последние два года: соберут своим юмором деньги в поддержку украинских бойцов. Мероприятие состоится сразу после митинга от Hlas Ukrajiny.
Забронировать места
Часть прибыли с мероприятий 22, 23 и 25 февраля также пойдёт на поддержку Украины. Дополнительную информацию можно получить в директ в Инстаграме клуба Stand Up Cherry — писать сюда.
Проведите время, наслаждаясь отличной украинской комедией!
Излюбленный многими формат, где опытные комики в юмористическом ключе обсуждают и разгоняют актуальные новости.
Забронировать места
23 февраля, 19:00, пятница — Шоу «Казахский One Line. Съемка» — вход за донат
Шоу комедийной импровизации в жанре «вопрос-ответ» родом из Казахстана (как и ведущий). Какую фразу можно сказать во время крещения и на стендапе? Все это вы узнаете в пятницу — не забудьте красиво одеться, ведь будет проходить съемка.
Забронировать места
25 февраля, 19:00, воскресенье — «Открытый Микрофон» — вход свободный
Начинающие и опытные комики проверяют свои новые шутки на сцене, и именно вам решать, что станет хитом. Выступить может любой желающий, а комедия формируется на ваших глазах — такое нельзя пропустить.
Забронировать места
И наконец, 24 февраля в 19:00 состоится большой Благотворительный Стендап с лучшими стендаперами Праги. Вход за любой донат. 100% прибыли пойдет на поддержку ВСУ.
В этот трагический день, который 2 года назад изменил наши жизни, комики Stand Up Cherry не могут остаться в стороне и сделают то, что делали последние два года: соберут своим юмором деньги в поддержку украинских бойцов. Мероприятие состоится сразу после митинга от Hlas Ukrajiny.
Забронировать места
Часть прибыли с мероприятий 22, 23 и 25 февраля также пойдёт на поддержку Украины. Дополнительную информацию можно получить в директ в Инстаграме клуба Stand Up Cherry — писать сюда.
Проведите время, наслаждаясь отличной украинской комедией!
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