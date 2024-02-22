В Украине наблюдается большой интерес к концертам чешской классики

По словам Соушковой, и сейчас в Украине существует огромный интерес к концертам произведений чешских композиторов. «Концертные залы переполнены», — сказала она, отметив, что Чешский центр организует здесь, например, концерты музыки Антонина Дворжака, Бедржиха Сметаны, Леоша Яначека и Богуслава Мартину. «В этом году у нас Год чешской музыки, но мы также пытаемся организовать концерты, скажем, более современных исполнителей», — добавил глава Чешского центра в Киеве.



Поскольку Украина находится в зоне боевых действий, а Россия наносит авиаудары даже по территории, где нет наземных боевых действий, Чешский центр в Киеве не может сейчас действовать так же, как его аналогичные учреждения в других странах, и приглашать чешских исполнителей в Украину. «Поэтому на концертах выступают украинцы. Это украинские оркестры или исполнители, которые играют чешскую музыку. На (прошлогоднее) 28 октября мы организовали концерт „Моя родина“ Сметаны в сотрудничестве с Киевским филармоническим оркестром, и эту музыку прекрасно интерпретировал Президентский оркестр. Весь зал был заполнен», — рассказала она.



За последний год Чешский центр в Украине организовал несколько подобных концертов, включая выступления в столице, в Днепре и во Львове. «В Киеве, среди прочего, мы организовали небольшой камерный концерт к юбилею Франца Кафки, который исполнил Львовский театр, а выступление проходило в помещении Киевской филармонии», — сказала она. Она добавила, что филармония начала использовать свой подземный зал в качестве убежища после российского вторжения. «Сидя в этом зале, мы знали, что даже если начнется воздушная тревога, нам не придется прерывать выступление».



Из-за ситуации с безопасностью Чешскому центру в Киеве пришлось ограничить проведение некоторых мероприятий, например, литературных чтений и выставок. «Если вы хотите организовать массовое мероприятие в Киеве, вам нужно иметь рядом убежище или решить вопрос безопасности подобного рода», — сказал директор учреждения, отметив, что сейчас центр отправляет украинских артистов в Чехию на различные программы, издает переводы книг чешских авторов на украинский язык или организует мастер-классы и семинары для определенных профессий, а также многое другое.



Команда Чешского центра в Киеве, которой пришлось ограничить некоторые мероприятия из-за угрозы безопасности, организовывала концерты произведений чешских композиторов даже во время российского вторжения. Директор центра Тереза Соушкова продолжает преподавать чешский язык. Хотя — опять же из соображений безопасности — уроки теперь проходят в режиме онлайн. «Курсы чешского языка очень популярны в Украине. Украинцы любят чешскую культуру, литературу, фильмы, знают многих деятелей чешской истории... Многие из них хотят учиться в чешских университетах или работать в Чехии. Около 99% наших студентов — это молодые люди», — говорит она. «По сравнению со временем, предшествовавшим российскому вторжению, наблюдается стремительный спад (посещаемости). Особенно в первый год. Сейчас она снова начала понемногу расти. До вторжения у нас было около тысячи студентов (в год), сейчас — меньше сотни», — отметила Соушкова.



Чешским центром, который работает в Киеве с 1996 года, Соушкова руководит с февраля прошлого года, а с апреля живет в украинской столице. «Я единственная представительница Чешской Республики, остальные сотрудники — украинцы, точнее, все они украинки, всего шесть человек», — говорит руководительница центра, которой, как и другим, приходится сталкиваться с угрозами безопасности в охваченной войной стране, хотя линия фронта проходит на востоке и юге страны. Но российские авиаудары, о которых предупреждают воздушные тревоги, происходят повсюду.



«Самые страшные тревоги бывают ночью, когда, скажем, в четыре часа утра раздается сигнал, и летят баллистические ракеты. Мне приходится вставать с постели и идти в подземный гараж. Я могу пробыть там несколько часов, пока все не закончится. Потом, довольно часто, я прямо из гаража завтракаю и иду на работу», — рассказала чешская женщина, которая, как и ее украинские коллеги, сталкивается с последствиями для здоровья из-за длительного пребывания в холодном подземелье в зимнее время года.



Кроме того, проблематично что-либо планировать. «Мы строим планы максимум на два месяца. Наши партнеры знают, что ситуация меняется динамично и за неделю все может измениться. Чаще всего мы что-нибудь задумываем, учитываем, что может пойти не так, готовимся ко всем возможностям, делаем работу, а потом получается или не получается... Если все получается, мы счастливы», — сказала она. Она упомянула, например, украинцев, уходящих на фронт: «Бывало так, что мы договаривались о сотрудничестве с менеджером проекта или художником, а на последнем этапе он добровольно уходил в армию или призывался в войска, и наш проект срывался. Мы должны учитывать этот вариант».



С другой стороны, он считает сотрудничество с украинцами положительным, описывая их как творческих, открытых и дружелюбных людей. «Мне нравится стремление людей что-то делать. Они не сидят где-то в углу и не говорят: «У нас война, мы ничего не можем сделать, поэтому давайте все будем в депрессии и не будем обращать внимания. Здесь видно огромное напряжение, стремление всей нации, чтобы каждый делал то, что может, в своей сфере», — сказала Соушкова.