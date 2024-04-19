Картина «Зачатие» Франтишека Купки стала самой дорогой работой, проданной на аукционе в Чехии

До этого рекорд чешских аукционных домов принадлежал Богумилу Кубиште с его картиной «Старый пражский мотив», которая была продана в прошлом году за 123,6 млн крон с учетом аукционной надбавки.





Стартовая цена «Зачатия» составляла 85 млн крон без учета надбавки.





Написанная маслом картина размером 49×73 см была создана Купкой в 1930 году и относится к так называемой машинной живописи, то есть к картинам, на создание которых художника вдохновили машины и технические достижения. В этой абстрактной работе Купка зашифровал сюжет из греческой мифологии, в котором Зевс проникает в тайну царской дочери Данаи, превращая ее в золотой дождь.





Самой дорогой картиной Купки, проданной на аукционе в Чехии, до сих пор была «Дивертименто II», проданная в 2020 году за 75,2 млн крон без учета аукционной наценки. Полотна Купки пользуются спросом и за рубежом: в 2021 году его картина Le Jaillissement II («Взрыв») была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне примерно за 231 млн крон.