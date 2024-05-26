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Билли Айлиш приедет в Прагу со своим новым альбомом

Анастасия Князева
28 мая 2024
22:00
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Американская певица Билли Айлиш приедет в Чехию со своим третьим альбомом Hit Me Hard and Soft. Обладательница премии «Грэмми» этого года выступит на пражской арене O2 Arena 1 июня 2025 года. Об этом сообщил Ондржей Пойзл от имени продюсерского агентства LiveNation. Билеты поступили в продажу 3 мая в 10:00, самые дешевые стоили 1 250 чешских крон. Третий альбом певицы, который она создала вместе со своим братом Финнеасом, вышел 17 мая этого года.
Айлиш отправится в турне в поддержку нового альбома в конце сентября, сначала посетит Северную Америку и Австралию, а затем приедет в Европу и Великобританию. Полный список дат можно найти на сайте певицы. Помимо Праги, в списке значатся Берлин, Кельн, Краков и Вена.

22-летняя певица, исполнительница песни What Was I Made For? из фильма «Барби» получила «Грэмми» и «Оскар», уже выступала в Праге в 2019 году со своим дебютным альбомом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Из-за большого спроса концерт пришлось перенести из Forum Karlín в O2 Arena.

Молодая исполнительница стала особенно известна благодаря своей способности передать в текстах и клипах амбивалентность и тревогу поколения Z, которое растет в мире социальных сетей. Два ее клипа на YouTube набрали более миллиарда просмотров — на песни Lovely и Bad guy. Последняя песня сделала Айлиш первым музыкантом, родившимся в новом тысячелетии, который возглавил чарты США.
Чехия музыка концерт

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