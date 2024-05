Билли Айлиш приедет в Прагу со своим новым альбомом

Айлиш отправится в турне в поддержку нового альбома в конце сентября, сначала посетит Северную Америку и Австралию, а затем приедет в Европу и Великобританию. Полный список дат можно найти на сайте певицы. Помимо Праги, в списке значатся Берлин, Кельн, Краков и Вена.



22-летняя певица, исполнительница песни What Was I Made For? из фильма «Барби» получила «Грэмми» и «Оскар», уже выступала в Праге в 2019 году со своим дебютным альбомом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Из-за большого спроса концерт пришлось перенести из Forum Karlín в O2 Arena.



Молодая исполнительница стала особенно известна благодаря своей способности передать в текстах и клипах амбивалентность и тревогу поколения Z, которое растет в мире социальных сетей. Два ее клипа на YouTube набрали более миллиарда просмотров — на песни Lovely и Bad guy. Последняя песня сделала Айлиш первым музыкантом, родившимся в новом тысячелетии, который возглавил чарты США.