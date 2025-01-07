Чешская хоррор-игра про панельки. Создатель повторил кошмары, которые всем хорошо знакомы
9 января 2025
18:00
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Вам когда-нибудь было страшно в коридоре многоквартирного дома? Например, когда вы возвращались домой ночью, а свет начинал мерцать. Или когда не работал лифт. Независимо от того, провели ли вы детство в панельке или просто бывали в ней, вы должны признать, что у многоквартирных домов есть своя особая атмосфера. Разработчик Павел Оршел, создавший игру Panelak, решил довести ее до хоррор-крайности. «Она сделана по мотивам здания, в котором я вырос», — говорит он.
Внезапно вы оказываетесь перед многоквартирным домом. И кто-то зовет на помощь. Вот так начинается новая чешская игра Panelak от одного автора Павла Оршела, в которой вы решаете логические головоломки, прячетесь от опасности и исследуете это странное здание социалистических времен, модель которого существует в реальности.
«Именно в таком многоквартирном доме я вырос. И иногда мне снились кошмары. Видимо, я не одинок, судя по реакциям игроков», — говорит разработчик о своем вдохновении. «Эти сны засели у меня в голове, и мне показалось интересным хотя бы частично их воссоздать», — добавляет Оршел, который создал игру в свободное время, а в остальное время зарабатывает на жизнь анимацией, видео, визуальными эффектами и графикой. Что является неплохой основой для создания игр.
«Но ключевые элементы, которые я хотел сделать правдоподобными, я создал с нуля», — говорит он. Это было сделано для того, чтобы добиться максимально достоверного ощущения настоящей панельки 50-летней давности.
«Реалистично выглядит не только здание, но и, например, предметы обстановки, на которые игрок смотрит и говорит: „Это именно то, что я запомнил“. Ведь интерьеры некоторых домов все еще выглядят так, будто они застряли в 1980-х, даже когда перед ними припаркованы Теслы», — говорит Оршел. Любой, кто хоть раз заходил в многоквартирный дом, согласится с этим описанием, даже увидев фотографии из игры.
И судя по первым откликам после декабрьского релиза, именно этот аспект заинтересовал игроков больше всего. «Хотя некоторых, возможно, удивили сложные головоломки, над которыми приходится думать и которые необходимо искать», — говорит автор, описывая геймплей своего произведения. Если вас тоже прельщает это сочетание, вы можете приобрести Panelak в Steam менее чем за семь евро, или примерно 170 крон.
Мотивация для создания игры у Оршела была довольно простой: «Моей главной идеей было наконец-то закончить личный проект. Создание собственной игры казалось мне чем-то приятным. И да, я действительно получил удовольствие». К тому же он уже знал основы технологии Unreal Engine, хотя практически не умел программировать.
«Я думал, что закончу игру за несколько месяцев, что она не будет такой уж сложной. В итоге мне потребовалось почти три года, чтобы довести ее до состояния, пригодного для публикации», — рассказывает он о том, как рождалась его работа. Она велась в основном по ночам. О результате судите сами. Но не жалуйтесь, если вам станет страшно вечером возвращаться домой.
«Именно в таком многоквартирном доме я вырос. И иногда мне снились кошмары. Видимо, я не одинок, судя по реакциям игроков», — говорит разработчик о своем вдохновении. «Эти сны засели у меня в голове, и мне показалось интересным хотя бы частично их воссоздать», — добавляет Оршел, который создал игру в свободное время, а в остальное время зарабатывает на жизнь анимацией, видео, визуальными эффектами и графикой. Что является неплохой основой для создания игр.
«Но ключевые элементы, которые я хотел сделать правдоподобными, я создал с нуля», — говорит он. Это было сделано для того, чтобы добиться максимально достоверного ощущения настоящей панельки 50-летней давности.
«Реалистично выглядит не только здание, но и, например, предметы обстановки, на которые игрок смотрит и говорит: „Это именно то, что я запомнил“. Ведь интерьеры некоторых домов все еще выглядят так, будто они застряли в 1980-х, даже когда перед ними припаркованы Теслы», — говорит Оршел. Любой, кто хоть раз заходил в многоквартирный дом, согласится с этим описанием, даже увидев фотографии из игры.
И судя по первым откликам после декабрьского релиза, именно этот аспект заинтересовал игроков больше всего. «Хотя некоторых, возможно, удивили сложные головоломки, над которыми приходится думать и которые необходимо искать», — говорит автор, описывая геймплей своего произведения. Если вас тоже прельщает это сочетание, вы можете приобрести Panelak в Steam менее чем за семь евро, или примерно 170 крон.
Мотивация для создания игры у Оршела была довольно простой: «Моей главной идеей было наконец-то закончить личный проект. Создание собственной игры казалось мне чем-то приятным. И да, я действительно получил удовольствие». К тому же он уже знал основы технологии Unreal Engine, хотя практически не умел программировать.
«Я думал, что закончу игру за несколько месяцев, что она не будет такой уж сложной. В итоге мне потребовалось почти три года, чтобы довести ее до состояния, пригодного для публикации», — рассказывает он о том, как рождалась его работа. Она велась в основном по ночам. О результате судите сами. Но не жалуйтесь, если вам станет страшно вечером возвращаться домой.
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