Чешская хоррор-игра про панельки. Создатель повторил кошмары, которые всем хорошо знакомы

Новости и статьи 9 января 2025 18:00 359

Вам когда-нибудь было страшно в коридоре многоквартирного дома? Например, когда вы возвращались домой ночью, а свет начинал мерцать. Или когда не работал лифт. Независимо от того, провели ли вы детство в панельке или просто бывали в ней, вы должны признать, что у многоквартирных домов есть своя особая атмосфера. Разработчик Павел Оршел, создавший игру Panelak, решил довести ее до хоррор-крайности. «Она сделана по мотивам здания, в котором я вырос», — говорит он.