«Они несут не культуру, а терроризм»: в Праге прошла акция протеста у российского дома
16 апреля 2025
18:00
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Десятки людей провели вчера вечером акцию протеста против распространения русской культуры перед Русским домом в Праге. Они обмотали вход в здание полицейской лентой и вылили под культурный центр красную жидкость, символизирующую кровь жертв российского вторжения в Украину. Протест был организован инициативой «Голос Украины», требующей конфискации российской собственности и использования ее для поддержки Украины.
Люди с украинскими флагами собрались перед Русским домом в Градчанах в 19:00. Среди них был Олег Симороз, ветеран боевых действий в Украине. Он сравнил нынешнее положение с ситуацией, при которой в Чехии располагалась бы собственность террористической организации «Аль-Каида», а один из домов в Праге был бы назван в честь Усамы бен Ладена. По его мнению, Россия распространяет не культуру, а терроризм.
В своей речи он подчеркнул, что Украина благодарна чешскому правительству за поддержку, но считает нелогичным терпимое отношение к Русскому дому в Праге в такое время. Акция протеста длилась менее часа, демонстранты у здания выкрикивали лозунги «Россия — террористическое государство» и «Оккупанты из Праги».
Организаторы акции заявили, что чешское правительство должно не только заморозить недвижимость, но и использовать деньги от ее продажи для покупки помощи Украине.
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