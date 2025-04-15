«Они несут не культуру, а терроризм»: в Праге прошла акция протеста у российского дома

Люди с украинскими флагами собрались перед Русским домом в Градчанах в 19:00. Среди них был Олег Симороз, ветеран боевых действий в Украине. Он сравнил нынешнее положение с ситуацией, при которой в Чехии располагалась бы собственность террористической организации «Аль-Каида», а один из домов в Праге был бы назван в честь Усамы бен Ладена. По его мнению, Россия распространяет не культуру, а терроризм.





В своей речи он подчеркнул, что Украина благодарна чешскому правительству за поддержку, но считает нелогичным терпимое отношение к Русскому дому в Праге в такое время. Акция протеста длилась менее часа, демонстранты у здания выкрикивали лозунги «Россия — террористическое государство» и «Оккупанты из Праги».





Организаторы акции заявили, что чешское правительство должно не только заморозить недвижимость, но и использовать деньги от ее продажи для покупки помощи Украине.