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Майкл Дуглас приедет на кинофестиваль в Карловы Вары. Он представит отреставрированную версию фильма «Пролет над гнездом кукушки»

Новости 420on
13 июня 2025
12:00
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Пятьдесят лет со дня выхода легендарного фильма Милоша Формана «Пролет над гнездом кукушки» менее чем через месяц отметит и Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Отреставрированная версия фильма будет показана в секции «Возвращение к истокам». Не обойдет это событие и первая объявленная звезда нынешнего фестиваля, Майкл Дуглас. Именно он (совместно с Сол Зэнцем) был продюсером фильма. Тогда они получили за него «Оскар».
В состав делегации также войдут продюсер Сол Зэнц, его племянник и представители семьи Формана. Именно этот знаменитый режиссер был одним из самых уважаемых гостей KVIFF, ведь после бархатной революции он помог ему вернуться в мировую элиту.

Дугласа, Формана и Зэнца, а также одного из актеров фильма «Пролет над гнездом кукушки», Дэнни ДеВито, объединяет также местная награда. Все они являются лауреатами Кристального глобуса за выдающийся вклад в мировое киноискусство.

«Мы чрезвычайно ценим возможность показать фильм «Пролет над гнездом кукушки» в связи с 50-летием его создания. Я верю, что личное участие Майкла Дугласа и Пола Заентца в торжественном показе вместе с семьей Милоша Формана станет одним из незабываемых событий этого года», — сказал исполнительный директор МКФ в Карловых Варах Крыштоф Муха.

Майкл Дуглас несколько раз приезжал в Чехию. В 1998 году он также был на фестивале в Карловых Варах.

Фестиваль в Карловых Варах | KVIFF

59-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 4 по 12 июля 2025 года. Президентом МКФ в Карловых Варах является in memoriam Иржи Бартошка. Первым объявленным звездным гостем этого года стал американский актер Майкл Дуглас.
кино фестиваль Карловы Вары
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