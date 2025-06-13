Майкл Дуглас приедет на кинофестиваль в Карловы Вары. Он представит отреставрированную версию фильма «Пролет над гнездом кукушки»

Новости 420on 13 июня 2025 12:00 235

Пятьдесят лет со дня выхода легендарного фильма Милоша Формана «Пролет над гнездом кукушки» менее чем через месяц отметит и Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Отреставрированная версия фильма будет показана в секции «Возвращение к истокам». Не обойдет это событие и первая объявленная звезда нынешнего фестиваля, Майкл Дуглас. Именно он (совместно с Сол Зэнцем) был продюсером фильма. Тогда они получили за него «Оскар».