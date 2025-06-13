Майкл Дуглас приедет на кинофестиваль в Карловы Вары. Он представит отреставрированную версию фильма «Пролет над гнездом кукушки»
13 июня 2025
12:00
235
Пятьдесят лет со дня выхода легендарного фильма Милоша Формана «Пролет над гнездом кукушки» менее чем через месяц отметит и Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Отреставрированная версия фильма будет показана в секции «Возвращение к истокам». Не обойдет это событие и первая объявленная звезда нынешнего фестиваля, Майкл Дуглас. Именно он (совместно с Сол Зэнцем) был продюсером фильма. Тогда они получили за него «Оскар».
В состав делегации также войдут продюсер Сол Зэнц, его племянник и представители семьи Формана. Именно этот знаменитый режиссер был одним из самых уважаемых гостей KVIFF, ведь после бархатной революции он помог ему вернуться в мировую элиту.
Дугласа, Формана и Зэнца, а также одного из актеров фильма «Пролет над гнездом кукушки», Дэнни ДеВито, объединяет также местная награда. Все они являются лауреатами Кристального глобуса за выдающийся вклад в мировое киноискусство.
«Мы чрезвычайно ценим возможность показать фильм «Пролет над гнездом кукушки» в связи с 50-летием его создания. Я верю, что личное участие Майкла Дугласа и Пола Заентца в торжественном показе вместе с семьей Милоша Формана станет одним из незабываемых событий этого года», — сказал исполнительный директор МКФ в Карловых Варах Крыштоф Муха.
Майкл Дуглас несколько раз приезжал в Чехию. В 1998 году он также был на фестивале в Карловых Варах.
Фестиваль в Карловых Варах | KVIFF
59-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 4 по 12 июля 2025 года. Президентом МКФ в Карловых Варах является in memoriam Иржи Бартошка. Первым объявленным звездным гостем этого года стал американский актер Майкл Дуглас.
Дугласа, Формана и Зэнца, а также одного из актеров фильма «Пролет над гнездом кукушки», Дэнни ДеВито, объединяет также местная награда. Все они являются лауреатами Кристального глобуса за выдающийся вклад в мировое киноискусство.
«Мы чрезвычайно ценим возможность показать фильм «Пролет над гнездом кукушки» в связи с 50-летием его создания. Я верю, что личное участие Майкла Дугласа и Пола Заентца в торжественном показе вместе с семьей Милоша Формана станет одним из незабываемых событий этого года», — сказал исполнительный директор МКФ в Карловых Варах Крыштоф Муха.
Майкл Дуглас несколько раз приезжал в Чехию. В 1998 году он также был на фестивале в Карловых Варах.
Фестиваль в Карловых Варах | KVIFF
59-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 4 по 12 июля 2025 года. Президентом МКФ в Карловых Варах является in memoriam Иржи Бартошка. Первым объявленным звездным гостем этого года стал американский актер Майкл Дуглас.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
12 ИЮНЯ 2025
1070
12:00
12 ИЮНЯ 2025
1209
10:30
12 ИЮНЯ 2025
2386
09:30
12 ИЮНЯ 2025
3887
08:00
12 ИЮНЯ 2025
1625
19:30
11 ИЮНЯ 2025
1787
18:00
11 ИЮНЯ 2025
1902
16:30
11 ИЮНЯ 2025
1522
15:00
11 ИЮНЯ 2025
2073
08:00
11 ИЮНЯ 2025
5152