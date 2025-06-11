В Узбекистане Фицо поставил под сомнение европейскую демократию и восхвалял диктатуру
11 июня 2025
19:30
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Премьер-министр Роберт Фицо во время визита в Узбекистан поставил под сомнение европейскую модель демократии и подчеркнул вдохновение авторитарными режимами, такими как Китай или Вьетнам. Он утверждает, что эти модели являются более экономически эффективными.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо из партии Směr высказался на эту тему во время визита в Узбекистан, который он совершил в начале недели. Видеозапись своего заявления он опубликовал в социальных сетях, а также на официальном сайте правительства.
По словам Фицо, Узбекистан достиг неоспоримых результатов и огромного прогресса, он назвал эту страну суверенной и уважаемой.
«Я все больше убеждаюсь, что в Европе нам придется говорить о реформе нашей политической системы, основанной на свободных демократических выборах, чтобы мы могли быть конкурентоспособными. Потому что путь, по которому пошел Узбекистан, по которому пошел Вьетнам, по которому пошел Китай, является чрезвычайно экономически эффективным. И через некоторое время у нас возникнут проблемы с конкуренцией с этими странами. Мы видим это, когда сравниваем различные цифры, различные параметры отдельных стран. Поэтому я должен еще раз поздравить Узбекистан с достигнутыми результатами под руководством президента, который очень взвешенно и мудро руководит этой страной», — заявил словацкий премьер.
Фицо также отметил, что с такими режимами невозможно конкурировать, если правительство состоит из четырех политических сил.
«Невозможно конкурировать, если с утра до вечера тратишь энергию на ответы на глупые вопросы и бессмысленные споры с сумасшедшими и полусумасшедшими», — посетовал премьер-министр. Он подчеркнул, что речь идет о демократических и свободных парламентских выборах в Словакии и об изменении системы в том смысле, что необходимо сократить количество политических партий.
«Мы не можем так работать. Не может быть 100 партий. Не может быть партий, в которых четыре члена», — продолжил Фицо, не обращая внимания на тот факт, что в Словакии, как и в Чехии, существует пятипроцентный барьер для вхождения политической партии в парламент.
«Если бы я мог посвятить столько энергии, сколько сегодня вынужден тратить на отражение этих атак, тому, чем я должен заниматься, я бы добился еще больших результатов, чем в данной ситуации», — заявил он, добавив, что необходимо вдохновляться системами, которые устроены иначе, и «мы не можем их в чем-то упрекать».
По мнению Фицо, отличным примером является Китай. «Можно иметь миллион претензий к китайской политической системе, но Китай в экономическом плане в сто раз эффективнее Европы. Даже если мы будем бежать против Китая, мы никогда его не догоним», — добавил он, подчеркнув, что это предупреждение. «Если мы в Европе будем продолжать смотреть на себя и считать, что мы те, кто должен раздавать советы и поучать, то вдруг обнаружим, что мы в хвосте», — заявил он.
«Возможно, я бы порекомендовал это и другим, кто так влюблен в себя в Европейском союзе. Ведь Европейский союз влюблен и в себя. Он считает себя самым мудрым, самым красивым, самым лучшим, что может раздавать советы, что может поучать. Если бы мы немного оглянулись на мир. Мир разнообразен и дает нам огромное количество примеров», — высказался Роберт Фицо.