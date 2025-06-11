В Узбекистане Фицо поставил под сомнение европейскую демократию и восхвалял диктатуру





Словацкий премьер-министр Роберт Фицо из партии Směr высказался на эту тему во время визита в Узбекистан , который он совершил в начале недели. Видеозапись своего заявления он опубликовал в социальных сетях, а также на официальном сайте правительства.

По словам Фицо, Узбекистан достиг неоспоримых результатов и огромного прогресса, он назвал эту страну суверенной и уважаемой.









«Я все больше убеждаюсь, что в Европе нам придется говорить о реформе нашей политической системы, основанной на свободных демократических выборах, чтобы мы могли быть конкурентоспособными. Потому что путь, по которому пошел Узбекистан, по которому пошел Вьетнам , по которому пошел Китай , является чрезвычайно экономически эффективным. И через некоторое время у нас возникнут проблемы с конкуренцией с этими странами. Мы видим это, когда сравниваем различные цифры, различные параметры отдельных стран. Поэтому я должен еще раз поздравить Узбекистан с достигнутыми результатами под руководством президента, который очень взвешенно и мудро руководит этой страной», — заявил словацкий премьер.





Фицо также отметил, что с такими режимами невозможно конкурировать, если правительство состоит из четырех политических сил.

«Невозможно конкурировать, если с утра до вечера тратишь энергию на ответы на глупые вопросы и бессмысленные споры с сумасшедшими и полусумасшедшими», — посетовал премьер-министр. Он подчеркнул, что речь идет о демократических и свободных парламентских выборах в Словакии и об изменении системы в том смысле, что необходимо сократить количество политических партий.





«Мы не можем так работать. Не может быть 100 партий. Не может быть партий, в которых четыре члена», — продолжил Фицо, не обращая внимания на тот факт, что в Словакии, как и в Чехии, существует пятипроцентный барьер для вхождения политической партии в парламент.





«Если бы я мог посвятить столько энергии, сколько сегодня вынужден тратить на отражение этих атак, тому, чем я должен заниматься, я бы добился еще больших результатов, чем в данной ситуации», — заявил он, добавив, что необходимо вдохновляться системами, которые устроены иначе, и «мы не можем их в чем-то упрекать».









По мнению Фицо, отличным примером является Китай. «Можно иметь миллион претензий к китайской политической системе, но Китай в экономическом плане в сто раз эффективнее Европы. Даже если мы будем бежать против Китая, мы никогда его не догоним», — добавил он, подчеркнув, что это предупреждение. «Если мы в Европе будем продолжать смотреть на себя и считать, что мы те, кто должен раздавать советы и поучать, то вдруг обнаружим, что мы в хвосте», — заявил он.

«Возможно, я бы порекомендовал это и другим, кто так влюблен в себя в Европейском союзе. Ведь Европейский союз влюблен и в себя. Он считает себя самым мудрым, самым красивым, самым лучшим, что может раздавать советы, что может поучать. Если бы мы немного оглянулись на мир. Мир разнообразен и дает нам огромное количество примеров», — высказался Роберт Фицо.