ФОТО: Вчера весь мир наблюдал «клубничное» полнолуние

Кроме того, Луна вошла в фазу «лунной остановки» — редкого астрономического явления, которое происходит раз в 18 лет. В этот период точки восхода и захода Луны достигают своих крайних северной и южной позиций. На практике это означало, что, например, в Великобритании полнолуние можно было наблюдать необычайно низко над горизонтом.

