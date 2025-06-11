ФОТО: Вчера весь мир наблюдал «клубничное» полнолуние
11 июня 2025
16:30
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Во вторник вечером жители разных стран могли увидеть на небе так называемое «клубничное» полнолуние — последнее в этом сезоне. Свое название оно получило не из-за красноватого оттенка, а благодаря «Старому фермерскому альманаху», который заимствует названия из традиций индейских племен и колониальной Америки. Июньское полнолуние символично связано с сезоном созревания клубники.
Кроме того, Луна вошла в фазу «лунной остановки» — редкого астрономического явления, которое происходит раз в 18 лет. В этот период точки восхода и захода Луны достигают своих крайних северной и южной позиций. На практике это означало, что, например, в Великобритании полнолуние можно было наблюдать необычайно низко над горизонтом.