Сенат Чехии отклонил словесные оценки для учеников 1-го и 2-го классов начальной школы
12 июня 2025
08:00
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Сенат отклонил предложение заменить обычные оценки для учеников 1-го и 2-го классов словесными оценками. Он также рекомендовал отменить предлагаемый запрет на повторное посещение 1-го класса в поправке, которая в первую очередь призвана ограничить отсрочку начала обязательного школьного обучения.
Таким образом, поправка должна будет вновь быть рассмотрена Палатой депутатов. Пока неизвестно, когда депутаты вернутся к ее рассмотрению, учитывая обсуждение оппозицией дела о биткоинах в нижней палате.
Согласно поправке , оценки учеников первых двух классов должны быть заменены словесными оценками с сентября 2027 года для первого класса и годом позже для второго класса. По словам соавтора законопроекта Павла Климы (TOP 09), изменение должно помочь детям учиться не ради оценок, а ради знаний и навыков. В то же время оно должно ослабить опасения родителей по поводу неуспеваемости их детей в школе, что становится одной из основных причин отсрочки школьного обучения.
Против введения обязательной словесной оценки вместо оценок выступил сенатский комитет по конституционным и правовым вопросам по инициативе Станислава Балика из клуба ODS и TOP 09, по мнению которого это ограничивает возможность учителей оценивать учеников. Эту позицию поддержал, например, председатель Сената и педагог Милош Выстрчил (ODS).
Сенат также рекомендовал удалить из поправки пассаж, согласно которому ученики не могли повторять первый класс и должны были переходить во второй класс независимо от успеваемости. Он также выступил против намерения ввести помощников учителя в классах с более чем 15 учениками.
Отсрочка школьного обучения, которая, по словам Климы, касается 20 000 детей в год, в будущем может быть разрешена только в обоснованных случаях. Это будет возможно, если состояние здоровья ребенка, например тяжелая физическая или психическая инвалидность, не позволяет ему посещать занятия. Заявление об отсрочке должно быть подтверждено рекомендацией врача-специалиста, например онколога или клинического психолога, а также школьной консультативной службы. Педиатры не смогут давать такие рекомендации. Однако сенаторы ANO во главе с их председателем Яной Мрачковой Вилдумец продвинули идею, чтобы рекомендации об отсрочке могли давать клинические логопеды. Изменения в порядке оценки отсрочек должны вступить в силу с сентября этого года и вводиться постепенно в течение трех лет в зависимости от даты рождения детей.
Поводом для поправки послужили предупреждения экспертов, согласно которым в Чехии слишком много детей, которые поступают в начальную школу с годовой отсрочкой, то есть в семь лет. По имеющимся данным, их доля достигает четверти. По данным Чешской школьной инспекции, число таких детей — одно из самых высоких по сравнению с другими европейскими странами, и до сих пор не удается его сократить. Большое количество отсрочек негативно сказывается на возможностях детских садов. После ограничения отсрочек они могут стать более доступными для трехлетних детей.
Поправка также должна перенести срок записи в первый класс начальной школы с апреля обратно на 15 января — 15 февраля. Соавтор законопроекта Павел Клима (TOP 09) в связи с этим также добился изменения срока записи в детские сады с первой половины мая на 15 марта — 15 апреля.
Согласно поправке , оценки учеников первых двух классов должны быть заменены словесными оценками с сентября 2027 года для первого класса и годом позже для второго класса. По словам соавтора законопроекта Павла Климы (TOP 09), изменение должно помочь детям учиться не ради оценок, а ради знаний и навыков. В то же время оно должно ослабить опасения родителей по поводу неуспеваемости их детей в школе, что становится одной из основных причин отсрочки школьного обучения.
Против введения обязательной словесной оценки вместо оценок выступил сенатский комитет по конституционным и правовым вопросам по инициативе Станислава Балика из клуба ODS и TOP 09, по мнению которого это ограничивает возможность учителей оценивать учеников. Эту позицию поддержал, например, председатель Сената и педагог Милош Выстрчил (ODS).
Сенат также рекомендовал удалить из поправки пассаж, согласно которому ученики не могли повторять первый класс и должны были переходить во второй класс независимо от успеваемости. Он также выступил против намерения ввести помощников учителя в классах с более чем 15 учениками.
Отсрочка школьного обучения, которая, по словам Климы, касается 20 000 детей в год, в будущем может быть разрешена только в обоснованных случаях. Это будет возможно, если состояние здоровья ребенка, например тяжелая физическая или психическая инвалидность, не позволяет ему посещать занятия. Заявление об отсрочке должно быть подтверждено рекомендацией врача-специалиста, например онколога или клинического психолога, а также школьной консультативной службы. Педиатры не смогут давать такие рекомендации. Однако сенаторы ANO во главе с их председателем Яной Мрачковой Вилдумец продвинули идею, чтобы рекомендации об отсрочке могли давать клинические логопеды. Изменения в порядке оценки отсрочек должны вступить в силу с сентября этого года и вводиться постепенно в течение трех лет в зависимости от даты рождения детей.
Поводом для поправки послужили предупреждения экспертов, согласно которым в Чехии слишком много детей, которые поступают в начальную школу с годовой отсрочкой, то есть в семь лет. По имеющимся данным, их доля достигает четверти. По данным Чешской школьной инспекции, число таких детей — одно из самых высоких по сравнению с другими европейскими странами, и до сих пор не удается его сократить. Большое количество отсрочек негативно сказывается на возможностях детских садов. После ограничения отсрочек они могут стать более доступными для трехлетних детей.
Поправка также должна перенести срок записи в первый класс начальной школы с апреля обратно на 15 января — 15 февраля. Соавтор законопроекта Павел Клима (TOP 09) в связи с этим также добился изменения срока записи в детские сады с первой половины мая на 15 марта — 15 апреля.