Сенат Чехии отклонил словесные оценки для учеников 1-го и 2-го классов начальной школы

Новости 420on 12 июня 2025 08:00 369

Сенат отклонил предложение заменить обычные оценки для учеников 1-го и 2-го классов словесными оценками. Он также рекомендовал отменить предлагаемый запрет на повторное посещение 1-го класса в поправке, которая в первую очередь призвана ограничить отсрочку начала обязательного школьного обучения.