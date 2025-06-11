Eurostar расширяет маршруты по Европе: появятся новые рейсы во Франкфурт и Женеву

По данным Eurostar, мажоритарным акционером которого является французская государственная железнодорожная компания SNCF, поездка в оба города займет около пяти часов. Компания хочет инвестировать 2 миллиарда евро (почти 50 миллиардов чешских крон) в расширение парка поездов примерно на 30%.



Планы Eurostar появляются в то время, когда перевозчик на высокоскоростных линиях сталкивается с критикой из-за высоких цен и надежности.



Однако эти амбиции могут сорвать другие перевозчики, которые хотят положить конец 31-летнему монопольному положению Eurostar на международных поездах из Великобритании. К таким компаниям относятся, например, Virgin Group и FS Italiane Group, которые пытаются конкурировать с Eurostar на его флагманском маршруте между Лондоном и Парижем.



Сообщение между Лондоном, Женевой и Франкфуртом приветствовали бы, например, бизнесмены, которые могли бы во время поездки на поезде, в отличие от авиаперелетов, звонить по телефону и таким образом продолжать свою работу.





Сейчас Eurostar обслуживает линии в пяти странах: Великобритании, Бельгии, Франции, Нидерландах и Германии.



В прошлогоднем отчете группы Transport and Environment (T&E) Eurostar был признан худшей железнодорожной службой из 27 исследованных. Были учтены такие факторы, как





В прошлогоднем отчете группы Transport and Environment (T&E) Eurostar был признан худшей железнодорожной службой из 27 исследованных. Были учтены такие факторы, как цены на билеты , надежность и опыт. Eurostar оспорил эти выводы.

При раннем бронировании и в менее загруженное время билет в стандартном классе на маршруте Лондон — Париж может стоить 58 евро (около 1 500 чешских крон), но при покупке в день отправления цена может достигать 278 евро (почти 6 900 чешских крон).